Free Pro intègre désormais sa suite de cybersécurité gratuitement pour tous ses abonnés Freebox Pro, même les plus anciens

Free Pro annonce l’extension de sa fonctionnalité « Cybersécurité Essentielle » à l’ensemble de ses clients Freebox Pro, sans surcoût. Déjà incluse pour les nouveaux abonnés, cette brique de protection est désormais activée pour tous les clients historiques.

Dans un contexte où les petites structures sont de plus en plus exposées, Free Pro met en avant la nécessité de démocratiser la protection numérique. Selon une étude OpinionWay 2024 citée par l’opérateur, 78 % des TPE/PME déclarent ne pas être préparées à une cyberattaque.

L’opérateur affirme ainsi tenir son engagement de « rendre accessible la cybersécurité à toutes les entreprises », en particulier aux plus petites structures. Il souligne être « le seul opérateur à inclure dans son offre un système d’analyse et d’alerting cyber embarqué sans aucun surcoût ». Si la fonctionnalité était déjà incluse pour les abonnés ayant souscrit depuis le 14 janvier 2025, Free Pro précise qu’elle est désormais accessible à tous les clients équipés de la première génération de Freebox Pro commercialisée entre mars 2021 et janvier 2025. L’activation s’effectue via un simple redémarrage de l’équipement.

Une analyse des flux en continu

La solution « Cybersécurité Essentielle », opérée par le centre de cybersécurité ITrust, repose sur une analyse continue des flux transitant par la Freebox Pro. Grâce à une base de données recensant des flux malveillants connus, le système examine le trafic 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de détecter en temps réel menaces et anomalies.

Lorsqu’un flux suspect est identifié, qu’il s’agisse d’une tentative d’intrusion vers le réseau local ou d’une connexion vers un site malveillant depuis celui-ci, une alerte est envoyée automatiquement par e-mail au client. Celle-ci peut être accompagnée d’un diagnostic et de recommandations d’actions correctives. L’entreprise peut ensuite intervenir de manière autonome via son espace client ou solliciter l’assistance du support Free Pro.

Au-delà de la cybersécurité, l’offre Freebox Pro regroupe plusieurs services destinés aux professionnels : connexion fibre, lien de secours 4G automatique, forfait mobile 5G, ligne de téléphonie fixe, ainsi qu’un serveur NAS NVMe dédié à la sauvegarde et à la sécurisation des données. L’ensemble reste proposé au tarif de 39,99 euros HT par mois pendant un an, puis 49,99 euros HT par mois.

« Rendre accessible cette solution d’analyse et d’alerting cybersécurité renforce notre engagement à protéger les TPE et les PME face aux cyberattaques. Notre valeur ajoutée : aider nos clients à sécuriser les flux et leurs données dans un environnement souverain », déclare Denis Planat, directeur général de Free Pro. L’opérateur avait récemment déclaré son ambition de chambouler le marché sur le long terme, en “refaisant le coup de Xavier Niel” à travers plusieurs innovations.

