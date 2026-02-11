« Refaire le coup de Xavier de Niel » : Free Pro se prépare à disrupter avec l’ambition de devenir l’opérateur préféré des entreprises en France

Free Pro poursuit son développement sur le marché des entreprises en s’appuyant sur l’ADN du groupe Iliad : rendre accessibles des technologies longtemps réservées aux grands comptes.

Fort de ses 100 000 clients séduits depuis son lancement il y a 6 ans, Free Pro ne manque pas d’ambition en 2026, la filiale B2B d’Iliad souhaite “devenir l’opérateur télécom préféré des entreprises ! Cela passera par la confiance, la proximité et la durée. En ce sens, nous cherchons à accompagner nos clients sur le long terme, en comprenant leurs usages et leurs enjeux afin d’anticiper leurs besoins”, a fait savoir le 19 janvier dernier dans Nice Matin Denis Planat, Directeur général de Free Pro.

Pour se hisser à la hauteur de ses ambitions, l’opérateur cherche plus concrètement à “proposer un guichet unique pour l’ensemble des besoins numériques des entreprises”, a détaillé cette fois début février Denis Laforgue, directeur stratégie et produits de Free Fro dans les lignes ChannelScope, un média dédié à l’écosystème IT. L’objectif pour la filiale B2B d’Iliad est de simplifier l’accès aux télécoms, au cloud, à la cybersécurité et aux services numériques au sein d’une même offre pour les TPE et PME tout en les rendant ces technologies abordables.

Pour renforcer son positionnement, Free Pro s’appuie notamment sur l’intégration d’iTrust dans son pôle cybersécurité. Cette expertise permet le lancement d’une offre EDR managée destinée aux TPE et PME, mêlant intelligence artificielle, automatisation et supervision humaine. « L’objectif est de démocratiser la cybersécurité », souligne Denis Laforgue.

L’opérateur structure également son réseau de partenaires avec un accompagnement renforcé, des formations et un modèle sans ticket d’entrée avec trois profils principaux : intégrateurs IT, spécialistes téléphonie et acteurs du cloud et de la data. Dans un contexte de pression tarifaire, Free Pro entend aussi soutenir ses partenaires. « La contraction des prix réduit l’espace économique des partenaires : nous voulons proposer des offres réseau plus compétitives pour qu’ils puissent continuer à exister », précise le dirigeant, notamment via le déploiement de la FTTH et de la FTTO.

À plus long terme, Free Pro prépare ses évolutions autour du cloud privé et de l’intelligence artificielle. Avec une ambition clairement revendiquée : « Refaire le coup de Xavier Niel », en lançant des offres disruptives capables de redonner du pouvoir d’achat aux clients et de préserver les marges des partenaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox