Pourquoi Free n’est pas un opérateur vraiment comme les autres, son modèle s’exporte

Maîtrise totale des réseaux, remise en question des standards et indépendance technologique : Free explique pourquoi son modèle, conçu pour bousculer le marché français, peut désormais révolutionner d’autres pays.

Free n’est pas un opérateur télécom comme les autres. C’est en tout cas le message porté par Nicolas Thomas, directeur général de Free, lors de son intervention dans l’émission La France Bouge sur Europe 1. À travers son modèle industriel et technologique, l’opérateur français revendique une approche singulière, pensée dès l’origine pour bousculer les standards du secteur, et désormais capable de s’exporter bien au-delà des frontières hexagonales.

Aujourd’hui, le groupe revendique 62 millions d’abonnés en Europe et une présence qui s’étend jusqu’en Amérique centrale avec Milicom. Une trajectoire qui, selon Nicolas Thomas, illustre la capacité de la France à concevoir des modèles alternatifs et à les déployer à l’international. Il explique ainsi que pour Free, l’enjeu n’a jamais été de reproduire à l’identique ce qui existe ailleurs, mais de remettre en question les évidences du secteur. En partant d’un postulat simple : « tout n’a pas été inventé », résume le dirigeant, qui insiste sur l’importance de repartir des problèmes à la racine, pour imaginer des solutions différentes de celles historiquement adoptées par les grands opérateurs.

Cette philosophie se traduit très concrètement dans la manière dont Free construit et exploite ses réseaux. Là où de nombreux opérateurs s’appuient sur des prestataires capables de fournir des solutions clés en main, de la conception à l’exploitation, Free a fait un choix inverse. L’opérateur achète des équipements, développe une partie de ses outils en interne et opère lui-même l’ensemble de son réseau. Une stratégie exigeante, qui impose de maîtriser en profondeur chaque brique technique, mais qui permet aussi une indépendance accrue et une meilleure compréhension des coûts, des performances et des marges de manœuvre.

C’est précisément cette accumulation de compétences et de savoir-faire qui, selon Nicolas Thomas, constitue la clé du modèle Free. ” Une fois qu’on a acquis toutes ces compétences et ces connaissances, ça nous donne la formule d’être un opérateur différent“. Une formule qui a déjà fait ses preuves en France et qui peut désormais être reproduite sur d’autres marchés, avec la même ambition de rupture.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox