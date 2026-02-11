Free Mobile lance une offre spéciale pour la Saint-Valentin réservée à ses abonnés, deux Xiaomi Redmi Note 15 pour le prix d’un

À l’occasion de la fête des amoureux, Free lance une opération commerciale inédite dans une sélection de boutiques, avec un smartphone offert pour tout achat d’un mobile de la gamme Redmi Note 15.

Pour la Saint-Valentin, Free mise sur une offre aussi romantique que technologique “pour deux fois plus d’amour”, annonce-t-il sur son portail. Le 14 février 2026 uniquement, l’opérateur proposera une promotion exceptionnelle : pour l’achat d’un smartphone de la gamme Redmi Note 15 Series, un second Redmi Note 15 5G est offert.

Concrètement, les clients pourront repartir avec deux téléphones, l’un pour eux, l’autre pour un proche ou leur moitié, bien que certains chercheront à revendre ce cadeau. L’opération concerne notamment les modèles Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G et Redmi Note 15 5G 256 Go, ce dernier étant valorisé à 305 euros. Cette offre sera disponible exclusivement dans dix boutiques Free participantes, réparties dans plusieurs grandes villes : Marseille, Paris, Montpellier, Lyon, Évry, Toulouse, Rennes, Bordeaux et Lille.

Limitée à 18 mobiles par boutique, cette opération est réservée aux abonnés mobiles Free et valable uniquement le 14 février. Une initiative destinée à promouvoir la nouvelle gamme Redmi Note 15 de Xiaomi, récemment lancée, tout en séduisant les clients fidèles à l’occasion de la Saint-Valentin.

