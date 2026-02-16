(MàJ) Panne massive sur X (Twitter) : le réseau social hors service

[Mise à jour :] A 16h, le problème semble en passe d’être résolu et des utilisateurs retrouvent accès à la plateforme.

Le réseau social X a subi ce lundi une panne de grande ampleur, rendant l’accès au service impossible pour de nombreux utilisateurs dans le monde.

Impossible d’accéder au fil d’actualité ou de publier un message sur X ce lundi 16 février 2026. Le réseau social est frappé par une panne assez importante depuis le milieu de l’après-midi.

Les premiers dysfonctionnements ont été constatés aux alentours de 14h00, avec une page d’accueil incapable de se charger. Rapidement, l’ensemble du service est devenu instable, puis totalement inaccessible pour beaucoup d’utilisateurs. Des problèmes avaient déjà été signalés dans la matinée, mais la situation s’est nettement aggravée en début d’après-midi.

La plateforme de suivi DownDetector a enregistré une hausse brutale des signalements. Plus de 12.000 alertes ont été recensées en moins de vingt minutes aux États-Unis, tandis qu’environ 5000 utilisateurs ont signalé des problèmes en France à l’heure où nous écrivons ces lignes. L’incident touche aussi bien la version web que les applications mobiles.

À ce stade, aucune communication officielle n’a été publiée par l’entreprise dirigée par Elon Musk. L’origine de la panne reste inconnue, tout comme la durée de l’interruption.

