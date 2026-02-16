Players TV : Free lance une nouveauté attendue par les abonnés Freebox Pop, Ultra, Delta Pop et mini 4K

Free étend sa télécommande TV virtuelle sur iOS à davantage d’abonnés Freebox, accessible depuis l’application officielle unifiée Free.

Free poursuit l’unification de son écosystème logiciel et le développement de certaines fonctionnalités. Depuis ce 16 février, la télécommande TV virtuelle de l’opérateur est désormais intégrée pleinement dans l’application Free sur iOS, issue de la fusion avec Freebox Connect opérée fin 2025. “Contrôlez maintenant n’importe quel player TV depuis votre application Free et utilisez le clavier pour simplifier la recherche”, annonce l’opérateur dans la nouvelle mise jour 3.2 de son application. Cette fonctionnalité doit également faire son apparition dans la version Android.

Lancée initialement en 2023 sur iOS et Android dans Freebox Connect pour les players Révolution et Devialet, cette télécommande virtuelle gagne aujourd’hui en portée. Elle est désormais accessible également aux abonnés équipés d’une Freebox Pop, Ultra, Ultra Essentiel ou encore Delta Pop et mini 4K, élargissant significativement le nombre d’abonnés pouvant désormais piloter leur player depuis leur iPhone.

La télécommande virtuelle ne se limite pas à un simple pavé directionnel. Elle reprend l’essentiel des boutons de la télécommande physique : retour arrière, accès à l’accueil, recherche, pavé numérique pour zapper rapidement entre les chaînes, mais aussi un bouton “Apps” permettant d’accéder directement aux plateformes comme Netflix ou YouTube.

L’un des atouts majeurs reste l’intégration du clavier natif de l’iPhone. Les recherches de programmes, la saisie d’identifiants ou la navigation dans les catalogues de replay et d’enregistrements sont plus fluides. C’est aussi une solution lorsque votre télécommande physique est à court de piles ou semble introuvable dans votre salon. Pour fonctionner, l’iPhone doit être connecté au même réseau local que le player TV, la communication s’effectuant via le Wi-Fi domestique. Un widget est également disponible pour un accès encore plus rapide. Univers Freebox vous proposera un test complet de la télécommande cette semaine.

