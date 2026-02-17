Free lance un nouveau widget pour certains abonnés Free Mobile

Le VPN gratuit de Free Mobile devient plus accessible avec la possibilité de créer un widget sur iPhone.

Free continue d’améliorer son application mobile officielle, en plus d’avoir intégré la télécommande virtuelle sur la version iOS, cette dernière a également intégré une nouvelle manière d’activer le VPN inclut avec la majorité des forfaits Free Mobile, exception faite de certaines offres Veepee.

Si, depuis quelques semaines, l’activation peut se faire nativement depuis l’application Free officielle, il est désormais possible d’intégrer un widget dédié sur votre page d’accueil. Ainsi, si vous êtes bien connecté avec vos identifiants Free Mobile sur l’application, cliquer vous renverra directement sur la page d’activation, il vous suffira de cocher l’option et mVPN sera opérationnel. Littéralement deux clics.

Pour ajouter ce widget, il suffit de cliquer sur le petit “+” en haut de votre page d’accueil après avoir maintenu votre doigt enfoncé sur cette dernière, puis de sélectionner “ajouter un widget”, et trouver l’outil en question.

Vous retrouverez alors un widget dédié, identifiable et qui vous affichera si le VPN est actif ou non. En cliquant dessus, l’application s’ouvrira et vous pourrez ainsi activer ou désactiver le service à volonté.

Pour l’heure, cette fonctionnalité a été uniquement déployée sur la version iOS de l’application Free, en attendant la même possibilité sur Android prochainement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox