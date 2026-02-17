Bouygues Telecom baisse le prix de son offre fibre d’entrée de gamme, qui passe sous les 20€ par mois

Fibre, TV et téléphonie incluses : Bouygues Telecom ressort une offre à moins de 20 euros par mois avec sa fin de série.

Bouygues Telecom relance une offre que l’on pensait disparue : la Bbox « fin de série » revient à 19,99 euros par mois pendant un an, après un passage à 24.99€/mois. Un tarif devenu rare sur le marché français.

Cette formule inclut la fibre optique, la téléphonie fixe illimitée vers les fixes en France et vers 110 destinations, ainsi qu’un décodeur TV. La connexion affiche jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, des débits suffisants pour un usage familial classique : streaming, télétravail, navigation et téléchargements simultanés.

Côté TV, l’offre embarque un décodeur Android TV 4K qui donne accès à plus de 200 chaînes et aux principales applications de streaming. Les fonctions de replay, de contrôle du direct et l’enregistreur cloud sont inclus. Ce prix ne vient pas sans concessions, le matériel repose sur la norme Wi-Fi 5. Moins récente que le Wi-Fi 6 ou 7, elle reste adaptée à la majorité des logements. Cette offre permet à l’opérateur d’écouler ses derniers équipements avant la généralisation des nouvelles générations Wi-Fi.

À noter, la promotion est valable douze mois. Au-delà, le tarif passe à 29,99 euros par mois. L’engagement est d’un an, avec 48 euros de frais de mise en service. Avec ce retour sous les 20 euros, Bouygues Telecom se repositionne sur le segment des box fibre à petit prix, devenu particulièrement concurrentiel. Une offre qui pourra donc paraître intéressante pour ceux qui veulent du triple-play à bas prix, bien que d’autres propositions d’entrée de gamme paraissent plus complètes sur certains points, notamment la TV ou les débits, (voir notre comparatif), ou simplement sans engagement, ce qui peut être un plus recherché par les abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox