Application Free : activer le VPN gratuit de Free Mobile est désormais plus facile avec cette mise à jour

Le VPN gratuit de Free Mobile devient plus accessible : son activation s’effectue désormais en quelques secondes depuis l’application officielle.

Free continue d’améliorer son application mobile avec une mise à jour attendue par de nombreux abonnés. Désormais, l’activation de mVPN inclus avec les forfaits Free Mobile se fait de manière plus simple et plus rapide, directement depuis l’application officielle.

Jusqu’à présent, l’activation du VPN mobile impliquait un parcours relativement contraignant. Les utilisateurs étaient redirigés vers une page de l’espace abonné via leur navigateur, ce qui rendait la manipulation moins intuitive. Avec cette nouvelle version de l’application Free, cette étape intermédiaire disparaît.

La fonctionnalité de VPN est maintenant intégrée nativement dans l’application. Concrètement, il suffit de se rendre dans les paramètres ou la section dédiée aux services pour activer le VPN en quelques tapotements, sans quitter l’interface. Free explique avoir revu le parcours d’activation afin de le rendre plus fluide et plus accessible, y compris pour les utilisateurs les moins à l’aise avec les réglages réseau.

Ce VPN mobile permet notamment de sécuriser la connexion sur les réseaux Wi-Fi publics, de chiffrer les échanges de données et de renforcer la confidentialité lors de la navigation.

