Abonnés Freebox et Amazon Prime : nouvelle salve de jeux PC gratuits à récupérer, avec un autre opus d’une licence marquante

Entre simulation pétrolière, stratégie militaire d’ampleur historique et aventure horrifique gothique, la sélection de jeux PC de la semaine propose des univers particulièrement variés.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de quatre nouveaux titres à récupérer : une simulation inspirée de la ruée vers le pétrole du XIXe siècle, un grand classique de la stratégie historique, une aventure horrifique culte et un jeu mêlant stratégie et deckbuilding dans un univers japonais fantastique. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés m et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Turmoil (Epic Games Store). Cette simulation propose aux joueurs de se lancer dans la ruée vers le pétrole comme à la fin du XIXe siècle en Amérique du Nord. Le jeu revisite ce thème historique avec une direction artistique charmante et un ton plein d’humour.

Votre objectif est simple : forer pour trouver du pétrole, développer votre exploitation et transformer l’or noir en véritable fortune. Cette version comprend également le DLC « The Heat Is On », qui ajoute une nouvelle campagne avec encore plus de ressources à exploiter.

Enchaînons avec Total War: Rome II – Emperor Edition (Epic Games Store). Cette édition inclut le jeu de base, tous les contenus FLC ainsi que la campagne Imperator Augustus, qui plonge les joueurs au cœur de la lutte pour le pouvoir dans la Rome antique.

Dans ce grand classique de la stratégie, vous devez bâtir un empire et mener la plus impressionnante machine de guerre du monde antique. Gestion politique, conquêtes militaires et batailles en temps réel impliquant des milliers de soldats se combinent pour vous permettre de réécrire l’histoire et dominer le monde connu. A noter, dans cette licence Total War, plusieurs jeux ont déjà été offerts, notamment Attila récemment.

Poursuivons avec Veil of Darkness (GOG). Après vous être extrait de l’épave fumante de votre avion, vous arrivez dans un village isolé au cœur d’une vallée oubliée. Très vite, vous découvrez l’histoire terrifiante de Kairn, un homme consumé par la soif de pouvoir et devenu un monstre sanguinaire.

Dans cette aventure horrifique gothique, vous devrez résoudre des énigmes, accomplir des quêtes et affronter des créatures telles que goules, loups-garous et zombies. Votre objectif : survivre et vaincre le vampire Kairn avant de devenir sa prochaine victime.

Et enfin, voici Mahokenshi – The Samurai Deckbuilder (GOG). Dans ce jeu mêlant aventure, stratégie et deckbuilding, vous incarnez un mage samouraï chargé de protéger le monde contre les forces de la corruption.

Au fil de votre périple, vous explorez les îles célestes, construisez votre deck de cartes et affrontez de puissants démons. Chaque décision influence votre progression alors que vous suivez la voie du Mahoken pour devenir un guerrier mystique redoutable.

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour Epic Games, il vous faudra lier votre compte à celui d’Amazon, tandis que pour GOG, vous recevrez un code à saisir directement sur le launcher. Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée, comme Epic Games Store ou GOG.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre, ou souscrire à l’option payante si vous le souhaitez. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox