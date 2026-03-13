Free envoie un mail à certains abonnés avec une Freebox récente pour leur offrir Canal+ pendant longtemps

Après la Freebox Delta, c’est au tout de la Freebox Ultra Essentiel. Certains abonnés peuvent profiter de Canal+ La Chaîne gratuitement pendant 12 mois.

L’opération semble prendre de l’ampleur et cela va plaire. Après les premiers signalements d’une offre permettant d’obtenir Canal+ La Chaîne gratuitement pendant 12 mois directement depuis l’espace abonné Freebox Delta, d’autres abonnés reçoivent désormais un mail officiel de Free leur proposant exactement la même offre. Cette fois, l’opération promo vise des abonnés Freebox Ultra Essentiel, qui se voient proposer 12 mois inclus de Canal+ La Chaîne, avec arrêt automatique à l’issue de la période de gratuité.

Dans le message envoyé par Free, l’opérateur met en avant plusieurs programmes accessibles grâce à cette chaîne, entre séries, films et grands événements sportifs. Parmi les contenus cités figurent notamment la saison 3 de Gangs of London, la série Un prophète avec un nouvel épisode chaque lundi ou encore le film Une bataille après l’autre, attendu fin mars. Les abonnés peuvent également profiter de certaines compétitions diffusées par Canal+, comme la Champions League ou la Formule 1. Pour activer l’offre, les abonnés concernés sont invités à se rendre dans leur Espace Abonné Freebox, rubrique Télévision > Canal+, puis à valider l’activation du service. Le mail précise également qu’un IBAN pourra être demandé lors de la création du compte Canal+, mais que celui-ci ne sera utilisé qu’en cas de souscription à des options payantes.

Comme pour les premiers témoignages apparus ces derniers jours, il s’agirait d’une opération ciblée, qui ne concerne pas l’ensemble des abonnés Freebox. Reste à savoir si Free va aussi viser d’autres modèles de Freebox comme la Freebox Pop et Révolution.

Source : merci à @Bruno_FIBRE

