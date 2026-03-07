Bonne nouvelle, Free offre Canal+ à certains abonnés Freebox pendant 12 mois

Comme en septembre 2025, une nouvelle opération promotionnelle avec Canal+ La Chaîne offerte est aujourd’hui proposée à certains abonnés Freebox.

Plus que bienvenue. Plusieurs Freenautes signalent actuellement l’apparition d’une offre permettant de profiter de Canal+ La Chaîne gratuitement pendant 12 mois, sans engagement. L’information a notamment été relayée par l’utilisateur Tiino-X83 sur X, qui indique que certains abonnés Freebox Delta voient apparaître cette proposition directement dans leur espace abonné.

L’offre permet d’accéder à la chaîne Canal+ et à son replay de courte durée avec publicités. Elle prendra fin automatiquement à l’issue de la période de gratuité. De quoi accéder aux programmes emblématiques de la chaîne, dont les films récents, des séries originales, mais aussi certains grands événements sportifs comme la Champions League, le Top 14, la Formule 1 ou encore la MotoGP.

Pour vérifier s’ils peuvent en profiter, les abonnés doivent se rendre dans leur Espace Abonné Freebox, rubrique Télévision puis Canal+, avant d’activer l’offre si elle est proposée. Pour l’heure, le périmètre exact de cette opération reste à confirmer. Selon les premiers retours, elle concernerait certains abonnés Freebox Delta, mais il n’est pas exclu que d’autres modèles de Freebox soient également éligibles.

