Pourquoi Free, Orange, SFR et Bouygues devraient attendre fin 2027 pour lancer de nouvelles box internet

Certains fabricants évoquent déjà l’arrivée du WiFi 8, mais la norme n’est pas encore finalisée. Ainsi, pour les opérateurs télécoms, il serait judicieux d’attendre au moins 2027 avant de lancer un nouveau serveur.

Le futur WiFi 8 commence déjà à faire parler de lui dans l’industrie des télécoms, avec des présentations et des promesses impressionnantes notamment par Qualcomm lors du MWC. Pourtant, les opérateurs français comme Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom ne pourront pas proposer de box certifiée avant quelques temps. La raison est simple : la norme ne devrait pas être finalisée et certifiée avant décembre 2027.

Une norme encore en cours de finalisation

Comme chaque génération de Wi-Fi, le Wi-Fi 8 repose sur un processus de standardisation long et progressif. La version définitive du standard, connue sous le nom technique 802.11bn, doit encore être validée par la Wi‑Fi Alliance d’ici la fin de l’année 2027. Avant cette échéance, les fabricants travaillent uniquement sur des versions préliminaires de la norme, appelées « drafts ». Des produits pourraient donc apparaître dès l’année prochaine avec une compatibilité annoncée WiFi 8, mais ils s’appuieront sur des spécifications encore susceptibles d’évoluer, comme ce fut le cas par exemple avec la Freebox Ultra, lancée sans certification, qui a ensuite intégré les spécifications requises pour proposer un WiFi 7 conforme à la certification.

Cependant, il est aussi possible qu’ils fassent preuve de patience. Ce fut le cas de Bouygues Telecom qui a attendu sa certification pour lancer la première boxe “certifiée” WiFi 7, quelques temps après son concurrent. Dans tous les cas, étant donné que les opérateurs mettent de plus en plus en avant le WiFi comme un argument commercial, il serait plus judicieux pour eux d’attendre au moins que la norme soit finalisée, sans même parler de certification, avant de lancer un nouveau serveur. En effet, tous les opérateurs disposent déjà d’au moins une box WiFi 7, Free avec la Pop et la Ultra, Orange avec ses Livebox 7, Bouygues également, même SFR et Sosh.

Certains fabricants ont laissé entendre qu’un routeur Wi‑Fi 7 pourrait être transformé en Wi-Fi 8 via une simple mise à jour logicielle. Une promesse largement contestée par l’industrie des semi-conducteurs. Selon Qualcomm, une telle évolution est techniquement impossible, car chaque génération de WiFi modifie en profondeur les couches matérielles du réseau, notamment les couches MAC et PHY. Autrement dit, les nouvelles fonctionnalités nécessitent des puces spécialement conçues pour le WiFi 8. Un équipement WiFi 7 déjà commercialisé ne peut donc pas être converti en véritable Wi-Fi 8 par simple firmware, contrairement à ce que certains acteurs comme ASUS ont pu laisser entendre.

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox