Fibre : l’État étend désormais à toutes les communes son aide financière si vous galérez à être raccordés

Le dispositif expérimental d’aide au raccordement à la fibre optique destiné à aider les particuliers confrontés à des travaux complexes en domaine privé, vient d’être étendu à l’ensemble des communes françaises. Si cette généralisation est globalement saluée, certaines associations d’élus regrettent toutefois un manque de concertation et de transparence sur les résultats de l’expérimentation.

L’État a décidé de passer à la vitesse supérieure pour faciliter le raccordement des foyers à la fibre optique. Un décret publié le 1er mars 2026 officialise l’extension à toutes les communes du territoire d’un dispositif d’aide financière lancé fin septembre 2025 et destiné aux particuliers confrontés à des raccordements difficiles sur leur propriété privée, révèle L’Avicca.

Quelques jours après la publication de ce texte, la Direction générale des entreprises (DGE) a annoncé l’ouverture effective du téléservice de l’Agence de services et de paiement (ASP), permettant de déposer une demande pour bénéficier de cette aide. Ce dispositif avait initialement été lancé à titre expérimental afin d’aider les foyers dont le raccordement à la fibre nécessite des travaux spécifiques en domaine privé, souvent coûteux et parfois bloquants pour l’accès au très haut débit.

Pour les particuliers, plusieurs critères doivent toutefois être remplis :

disposer d’une attestation d’échec de raccordement délivrée par un opérateur

être propriétaire ou locataire du logement concerné

utiliser ce logement comme résidence principale

ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide pour ces travaux

avoir un quotient familial inférieur à 29 316 euros

Le montant de l’aide varie selon les travaux nécessaires et figure directement sur l’attestation d’échec de raccordement. Trois forfaits existent : 400, 800 ou 1 200 euros. Cette aide est déduite de la facture des travaux, puis l’entreprise intervenante est remboursée par l’État. Nous avons récemment expliqué la marche à suivre dans un article dédié.

Une généralisation jugée utile mais précipitée

Si l’objectif du dispositif est globalement jugé pertinent, certaines associations d’élus expriment des réserves. L’Avicca, qui représente les collectivités engagées dans le développement du numérique, avait déjà salué le principe de cette aide lors de son lancement, tout en pointant plusieurs points d’attention avant toute généralisation.

Parmi les préoccupations soulevées figure notamment l’absence d’exigences concernant les prestataires réalisant les travaux. L’association estime par exemple qu’un label de qualification, comme Qualibat, pourrait être demandé afin de garantir la qualité des interventions. Autre inquiétude : l’absence de validation systématique par l’opérateur d’infrastructure (OI) de la réalité d’un échec de raccordement initial. Selon l’Avicca, cela pourrait ouvrir la porte à des dérives, notamment si certains intervenants déclaraient des raccordements impossibles afin de facturer ensuite des travaux supplémentaires.

Des interrogations sur le financement et le bilan

L’association souligne également que le dispositif est aujourd’hui financé par des fonds publics, alors que des mécanismes similaires existaient par le passé pour le raccordement au réseau cuivre dans le cadre du service universel, financé cette fois par les acteurs privés du secteur. Surtout, l’Avicca regrette que cette généralisation ait été décidée sans concertation préalable avec les associations d’élus et sans communication sur le bilan de l’expérimentation. Aucun chiffre n’a été partagé sur le nombre de dossiers traités, le coût des travaux réalisés ou encore la qualité des raccordements effectués.

L’association précise néanmoins qu’il ne s’agit pas de contester le principe du dispositif. Elle estime toutefois qu’à l’heure où les finances publiques sont sous tension, la généralisation d’une aide publique de ce type devrait s’appuyer sur une évaluation détaillée et partagée avec les acteurs publics du numérique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox