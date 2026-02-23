Le saviez-vous : si vous galérez à être raccordé en fibre pour votre Freebox, une aide financière existe, voici comment y accéder

La fermeture progressive du réseau cuivre oblige les usagers à migrer vers la fibre optique. Mais lorsque le raccordement nécessite des travaux coûteux sur la propriété privée, une aide financière de l’État peut être accordée sous conditions.

Le réseau téléphonique en cuivre, utilisé pour l’ADSL, doit disparaître progressivement en France d’ici 2030. Les abonnés devront donc migrer vers une connexion en fibre optique. Mais dans certains logements, le raccordement nécessite des travaux sur la propriété privée. Pour aider les usagers concernés, l’État a mis en place une aide financière expérimentale dans certaines communes.

Une aide qui peut donc servir aux abonnés Freebox, mais aussi à toutes les offres d’Orange, SFR et Bouygues, pour bénéficier plus rapidement de la fibre optique avec un coût réduit.

Pourquoi des travaux peuvent être nécessaires

Lorsqu’un logement n’est pas directement raccordable au réseau fibre depuis la voie publique, des aménagements peuvent être nécessaires sur le terrain privé. Par exemple, il peut être indispensable de réparer ou remplacer un fourreau existant, de créer un passage pour le câble ou encore de dégager un conduit bouché.

Ces travaux sont généralement à la charge du propriétaire du logement. Dans certains cas, leur coût peut atteindre plusieurs centaines d’euros, voire davantage. Pour éviter que ces dépenses ne bloquent le passage à la fibre, l’État a lancé en septembre dernier un dispositif d’aide destiné aux particuliers et aux très petites entreprises (moins de 10 salariés et moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires)

Cette aide concerne uniquement les logements individuels ou locaux professionnels situés dans des communes où la fermeture du réseau cuivre est prévue avant le 31 janvier 2027. Les immeubles collectifs et les copropriétés ne sont pas éligibles.

Une attestation d’échec de raccordement obligatoire

Pour bénéficier de l’aide, il faut d’abord avoir tenté un raccordement à la fibre. Si celui-ci échoue en raison de travaux nécessaires sur la propriété privée, l’opérateur commercial délivre alors une attestation d’échec de raccordement. Ce document, délivré entre le 1er septembre 2025 et le 31 janvier 2027, précise les travaux nécessaires et sert de base pour demander l’aide. En tant qu’usager (les particuliers et les très petite entreprises des communes concernées), vous pouvez déposer votre demande d’aide sur le portail de l’ASP jusqu’au 31 janvier 2027. Une fois votre dossier validé, l’ASP vous envoie une décision d’octroi de l’aide. Vous pouvez alors choisir une entreprise pour réaliser les travaux et lui transmettre ce document. L’entreprise déduit directement le montant de l’aide de la facture et se fait ensuite rembourser par l’ASP.

Pour les particuliers, plusieurs critères doivent être remplis :

disposer d’une attestation d’échec de raccordement délivrée par un opérateur

être propriétaire ou locataire du logement concerné

utiliser ce logement comme résidence principale

habiter dans une commune concernée par la fermeture du réseau cuivre avant janvier 2027 (Free met à disposition un simulateur pour savoir si vous êtes concerné)

ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide pour ces travaux

avoir un quotient familial inférieur à 29 316 euros

Le montant de l’aide dépend de la nature des travaux nécessaires. Il est indiqué directement sur l’attestation d’échec de raccordement. Trois montants forfaitaires sont possibles, à savoir 400 euros, 800 euros et 1200 euros. La somme est déduite de la facture des travaux. L’entreprise qui réalise l’intervention est ensuite remboursée directement par l’État.

Le dispositif reste accessible même après la fermeture du réseau cuivre dans la commune concernée, et au maximum jusqu’au 31 janvier 2027. Si les travaux ne peuvent pas être réalisés immédiatement, l’opérateur peut proposer une solution temporaire, comme une offre internet en 4G fixe, en attendant le raccordement définitif à la fibre. En cas de difficulté lors du raccordement ou pour obtenir l’attestation d’échec, il faut contacter le service client de son fournisseur d’accès à internet.

Pour les questions liées à l’aide de l’État ou au dépôt de dossier, une assistance téléphonique est disponible au 0806 806 930, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h. Anticiper ces démarches peut permettre d’éviter une coupure d’accès à internet lors de la fermeture du réseau cuivre, ou même accélérer votre raccordement en allégeant son poids sur votre budget.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox