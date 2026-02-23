Xavier Niel entre au capital d’une pépite d’EDF pour sécuriser son rachat par une entreprise américain

L’État autorise la vente d’Exaion à Mara, avec l’entrée de Xavier Niel pour condition.

Après plusieurs mois d’incertitudes et de critiques politiques, l’État a finalement autorisé la cession partielle de la société Exaion par EDF au groupe américain Mara. L’accord a toutefois été validé sous conditions, notamment l’entrée au capital d’un investisseur français: le milliardaire Xavier Niel.

L’État, actionnaire à 100 % d’EDF, a indiqué avoir subordonné son autorisation au respect de conditions « juridiquement contraignantes » par Mara. Parmi celles-ci figure la suppression d’une clause de non-concurrence initialement demandée par l’acquéreur, ainsi que l’intégration d’un acteur français dans l’opération.

Une cession très encadrée par l’État

Peu connue du grand public, Exaion emploie environ 70 ingénieurs et développe des solutions dans le calcul haute performance, le cloud souverain et l’intelligence artificielle. L’ambition du partenariat entre Mara, EDF et NJJ est d’accélérer le développement de l’entreprise et de renforcer ses capacités dans les infrastructures numériques sécurisées, avec l’objectif de faire émerger un acteur européen dans ce domaine.

Le projet de cession, officialisé en août, prévoit la vente de 64 % d’Exaion à Mara pour un montant de 168 millions d’euros. Cette opération avait suscité des critiques dans le monde politique, certains redoutant la perte d’une technologie stratégique française.

Grâce au dispositif de contrôle des investissements étrangers en France, le ministère de l’Économie a pu modifier la structure du projet initial afin de préserver les intérêts nationaux. L’objectif affiché est de transformer une simple acquisition en un partenariat jugé compatible avec la souveraineté technologique française. « L’État a refusé une cession exclusive pour imposer un partenariat équilibré », a notamment expliqué le ministre de l’Économie Roland Lescure.

L’entrée de Xavier Niel dans le capital

Dans ce nouveau montage, la holding d’investissement NJJ, contrôlée par Xavier Niel, prendra une participation minoritaire de 10 % dans Mara France.

Ce dispositif permet à l’entrepreneur français d’entrer dans la gouvernance d’Exaion. Xavier Niel siègera ainsi au conseil d’administration aux côtés de Fred Thiel, PDG de Mara. EDF restera pour sa part actionnaire et client d’Exaion, tandis que les intérêts français représenteront désormais près de la moitié du capital de la société.

Le conseil d’administration d’Exaion comptera huit membres, dont cinq liés à des intérêts français. La répartition prévue comprend trois représentants désignés par Mara, trois représentants désignés par EDF Pulse Ventures, un représentant désigné par NJJ et le directeur général et cofondateur d’Exaion. Ce rééquilibrage permet de maintenir une majorité d’influence française dans la gouvernance de l’entreprise.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox