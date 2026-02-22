Free continue de mettre à jour sans rien dire une application Freebox abandonnée depuis 3 ans mais toujours utilisée par des abonnés

Officiellement abandonnée depuis fin 2022, l’ancienne application Freebox, héritière de Freebox Compagnon, continue pourtant de recevoir des mises à jour, sans communication ni détail sur les correctifs apportés. Une situation paradoxale qui illustre à la fois la persistance de son usage et la complexité de la transition vers les nouvelles applications de l’opérateur.

Remplacée totalement il y a près de trois ans par Freebox Connect, l’application Freebox historique devait disparaître progressivement du paysage. Dans les faits, l’ancienne application est toujours disponible sur iOS et Android pour les abonnés qui l’avaient déjà téléchargée avec un logo grisé et la mention explicite qu’elle n’est « plus mise à jour ».

Pourtant, la réalité est différente. Free a continué de publier plusieurs nouvelles versions, en mai puis juillet et octobre 2025, sans préciser les changements apportés. Sur iOS, une nouvelle mise à jour vient d’être déployée, numérotée 4.11 . À chaque fois, aucune note de version détaillée n’a été fournie, suggérant des corrections techniques discrètes ou des ajustements nécessaires pour maintenir la compatibilité avec les systèmes récents.

Cette longévité peut s’expliquer notamment par l’attachement d’une partie des abonnés à cette application historique. Plus complète sur certains aspects, elle permet notamment de consulter l’état détaillé de la Freebox, les courbes de débit, l’historique de connexion, le journal des appels, ou encore de gérer les téléchargements et les enregistrements TV. Elle offre aussi la possibilité de transférer des photos et vidéos vers le disque dur du Server ou de contrôler le système d’alarme de la Freebox Delta, des fonctions que certains utilisateurs jugent encore plus accessibles que sur les solutions plus récentes.

Conscient de cet usage persistant, Free avait même interrogé directement les abonnés via un sondage intégré à l’application afin de comprendre pourquoi ils continuaient à l’utiliser malgré son abandon officiel. Mais en décembre 2025, l’opérateur a pris un nouveau virage. Freebox Connect, initialement présentée comme la successeure directe, a alors fusionné avec l’application principale « Free », qui permet désormais de gérer à la fois son compte, sa Freebox et son réseau Wi-Fi depuis une interface unifiée. Freebox Files n’a pas été intégrée pour l’accès aux fichiers et au stockage et reste une application à part.

Vous l’avez compris l’ancienne application Freebox n’évolue plus fonctionnellement, ces mises à jour silencieuses montrent que Free continue d’assurer un minimum de maintenance technique. Une stratégie prudente qui permet d’éviter une rupture brutale pour les abonnés les plus attachés à cet outil, tout en poursuivant la transition vers ses nouvelles applications unifiées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox