Orange fait grimper de 3 euros le prix de l’abonnement de certains abonnés, le mail de la douche froide

Les abonnés Open Play Fibre d’Orange avec 50 Go de data mobile d’Ornage reçoivent actuellement un courriel d’Orange leur annonçant une hausse de prix dès le mois prochain. Ils ont la possibilité de résilier sans frais .

La facture va devenir encore plus salée. Comme le rapportent nos confrères d’Alloforfait, Orange a informé certains de ses abonnés d’une hausse prochaine du prix de leur offre Open Fibre. Dans un courriel envoyé récemment, l’opérateur annonce une augmentation de 3 euros par mois, qui entrera en vigueur à partir d’avril 2026.

Selon l’opérateur historique, cette hausse vise à accompagner l’évolution des usages des clients et à soutenir les investissements dans les réseaux. L’opérateur rappelle en parallèle que la réglementation permet aux abonnés concernés de résilier sans frais leur offre jusqu’à quatre mois après la réception du mail annonçant la modification, conformément à l’article L224-33 du Code de la consommation.

Parmi les offres touchées figure notamment Open Play Fibre avec 50 Go de data mobile, actuellement facturée 66,99 euros par mois, qui passera ainsi à 69,99 euros mensuels. À ce niveau de prix, certaines offres plus récentes d’Orange deviennent proches, comme une formule Open combinant fibre avec la nouvelle Livebox S et un forfait mobile 100 Go 5G.

Cependant, changer d’offre n’est pas forcément avantageux pour les abonnés concernés. Depuis l’évolution des règles commerciales de l’opérateur, un changement de formule peut entraîner des frais de 49 euros, ce qui limite l’intérêt d’une migration vers une offre plus récente pour éviter la hausse.