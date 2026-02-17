Comment Free Mobile sait qui cibler, Canal+ se fourvoie-t-il ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Pour lutter contre le piratage, est-ce que bloquer est la seule solution ?

La chaîne cryptée ne lâche rien dans le cadre de sa lutte contre l’IPTV et le streaming illégal et a obtenu le 28 janvier dernier une injonction de blocage de plusieurs sites par Google DNS et Proton VPN. Canal a multiplié les offensives, mais certains s’interrogent : est-ce que réduire les coûts d’abonnement ne serait pas plus efficace ?

Identifier un appareil chez Free ? Simple comme bonjour !

Dans une nouvelle campagne d’information déployée à travers un courriel envoyé à certains de ses abonnés, Free Mobile alerte de la fermeture progressive du réseau 2G d’Orange à partir de fin mars 2026. L’opérateur y détaille le calendrier de cette extinction et les solutions proposées pour continuer à utiliser son forfait mobile. Mais comment Free fait-il pour savoir qui n’utilise que de la 2G ? Cela tombe bien, Free 1337 nous donne la réponse et c’est finalement assez simple.

Free n’est pas comme les autres, mais est-ce encore aussi vrai ?

Free n’est pas un opérateur télécom comme les autres. C’est en tout cas le message porté par Nicolas Thomas, directeur général de Free, lors de son intervention dans l’émission La France Bouge sur Europe 1. À travers son modèle industriel et technologique, l’opérateur français revendique une approche singulière, pensée dès l’origine pour bousculer les standards du secteur, et désormais capable de s’exporter bien au-delà des frontières hexagonales. Et si tout le monde s’accorde pour dire que Free a toujours eu cette réputation de faire les choses différemment, est-ce encore le cas aujourd’hui ?

Le projet de vente de SFR cristallise plusieurs inquiétudes

En vente, mais encore loin d’être cédé, SFR veut poursuivre sa stratégie de reconquête en 2026 sur le plan commercial “avec l’enrichissement de nos offres et leur diffusion au plus grand nombre. Nous allons accélérer sur l’amélioration de la qualité et la fidélisation de nos clients afin que le choix de SFR continue de s’imposer naturellement», annonce ce 11 février dans un communiqué Pierre Clément, Directeur exécutif Grand Public et Entreprises de SFR, avec notamment une prochaine Box 10 de prévue. Malgré tout, le projet de vente de SFR reste assez préoccupant, tant pour ses retombées sur le marché que d’un point de vue industriel.

Vers un grand changement à la TV ?

Le président du directoire de Canal+ s’est exprimé sur l’avenir de l’audiovisuel français et pointe du doigt un contexte n’étant pas propice à la concurrence avec les géants du streaming, prophétisant même un changement de modèle et la fin de la TNT. Une analyse que plusieurs rejoignent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox