Canal+ dénonce des “règles absurdes” face à Netflix, et assure que la TNT disparaîtra dans 10 ans

Le président du directoire de Canal+ s’est exprimé sur l’avenir de l’audiovisuel français et pointe du doigt un contexte n’étant pas propice à la concurrence avec les géants du streaming, prophétisant même un changement de modèle et la fin de la TNT.

Maxime Saada n’a pas mâché ses mots lors du colloque sur l’avenir pour l’audiovisuel français organisé au Sénat par la commission de la Culture. Interrogé sur de nombreux sujets, le président du directoire de Canal+ dresse un constat alarmiste, arguant que la charge de règles pesant sur les acteurs de l’audiovisuel français ne permet pas de proposer une concurrence forte face à Netflix et consorts.

“Si on continue comme ça, tout le monde finira américain“, affirme-t-il ainsi devant les sénateurs. Il argue que si des règles ont été mises en place “pour protéger, peut être“, un certain nombre d’entre elles, jugées “absurdes” s’appliquent à Canal et pas “à d’autres“. L’exemple de l’interdiction de diffuser des gros films sur Canal+ le samedi soir est cité parmi elles, ou encore le cas des droit sportifs devant être diffusés sur des chaînes gratuites, dont Canal ne peut donc pas faire l’acquisition alors qu’aucune interdiction ne pèse sur Prime, Netflix ou Disney+.

Il réclame ainsi un allègement réglementaire. Le colloque a également été l’occasion pour lui de revenir sur l’avenir de la TNT. A ses yeux, la décision sur C8 et NRJ12 a “enterré” ce moyen de diffusion, Maxime Saada prophétisant sa fin “dans dix ans“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox