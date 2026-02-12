Free Mobile envoie un mail à des abonnés avec les dates de fin de la 2G et la marche à suivre pour continuer de profiter de leur forfait sans coupure

Free Mobile informe ses abonnés de la fin programmée de la 2G d’Orange dont ils profitent et les incite à changer de téléphone avant qu’il ne soit trop tard.

Dans une nouvelle campagne d’information déployée à travers un courriel envoyé à certains de ses abonnés, Free Mobile alerte de la fermeture progressive du réseau 2G d’Orange à partir de fin mars 2026. L’opérateur y détaille le calendrier de cette extinction et les solutions proposées pour continuer à utiliser son forfait mobile.

Dans ce message, Free Mobile rappelle que, comme partout en Europe, les réseaux 2G sont appelés à disparaître au profit des technologies plus récentes, telles que la 4G et la 5G, jugées plus performantes, plus fiables et plus respectueuses de l’environnement. L’opérateur précise que les téléphones compatibles uniquement avec la 2G ne permettront bientôt plus de passer des appels ni d’envoyer des SMS. Plusieurs échéances sont communiquées selon les zones géographiques :

31 mars 2026 : arrêt de la 2G dans l’agglomération de Biarritz, Anglet, Bayonne (64)

12 mai 2026 : Landes (40) et reste des Pyrénées-Atlantiques (64)

9 juin 2026 : Ariège (09), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Hautes-Pyrénées (65) et Tarn-et-Garonne (82)

À partir de septembre 2026 : arrêt définitif dans le reste de la France métropolitaine

Si Free Mobile communique directement auprès de ses clients, cette fermeture concerne en réalité le réseau de Orange. Contrairement à ses concurrents historiques, Free ne dispose pas de réseau 2G propre et s’appuie, depuis son lancement, sur un accord d’itinérance nationale avec l’opérateur historique. La disparition progressive de la 2G chez Orange entraîne donc mécaniquement la fin de ce service pour les abonnés Free encore équipés d’anciens téléphones.

Des offres pour accompagner la transition

Dans son courriel, Free Mobile invite les abonnés concernés à remplacer leur terminal par un modèle compatible 4G. L’opérateur les oriente vers son site mobile.free.fr ou vers ses boutiques pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Plusieurs smartphones au prix attractif sont mis en avant, avec paiement en quatre fois sans frais. Des modèles simples, comme des téléphones à touches compatibles 4G, sont également proposés pour les utilisateurs peu attirés par les smartphones. Dans certains cas, Free va plus loin en proposant des promotions ciblées.

