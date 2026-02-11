Prime Video : un nouveau service de streaming débarque avec un mois d’essai gratuit

Une nouvelle salve de films et séries débarque en option sur Prime Video, avec des productions marocaines.

L’offre de chaînes proposées via Amazon Channels continue de s’enrichir. Cette fois, c’est Hikayat+, une plateforme dédiée aux films et séries marocains, qui fait son arrivée sur Prime Video. Le service est désormais disponible en option pour les abonnés Amazon Prime, avec un essai gratuit de 30 jours, puis un abonnement facturé 4,99 euros par mois, sans engagement. Récemment, Amazon avait intégré LaB Channel dans son catalogue de plateformes disponibles et vient d’appliquer la fusion entre Filmo et Univers Ciné.

Hikayat+ propose une sélection de films, séries et programmes emblématiques du Maroc, allant des classiques populaires aux productions plus récentes. Le service s’adresse aussi bien aux amateurs de cinéma qu’aux téléspectateurs à la recherche de séries locales, avec des récits ancrés dans la culture et le quotidien marocains.

Comme les autres chaînes Amazon Channels, Hikayat+ est accessible directement depuis l’interface Prime Video, sans application supplémentaire. Les abonnés peuvent en profiter sur l’ensemble des appareils compatibles avec Prime Video, y compris les Freebox compatibles, ce qui permet une intégration simple et centralisée au sein de l’écosystème Amazon. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra.

