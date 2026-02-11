Samsung va lancer des nouveautés à la fin du mois, et Free vous permet d’en gagner

Avant la conférence Unpack de Samsung, vous avez une opportunité de remporter les nouveautés qui y seront présentées grâce à un jeu-cocnours.

À quinze jours de l’échéance, Samsung lève enfin le voile sur son calendrier. Le constructeur sud-coréen a confirmé que la conférence de présentation de ses prochains smartphones Galaxy S26 se tiendra bien le 25 février prochain. Un rendez-vous stratégique, organisé juste avant l’ouverture du Mobile World Congress de Barcelone, durant lequel Samsung entend afficher ses ambitions et donner le ton face à la concurrence.

A cette occasion, le géant lance en partenariat avec Free un jeu-concours. Cette opération permet à deux participants de tenter de remporter un smartphone de la nouvelle gamme Galaxy qui sera présentée ainsi qu’une paire d’écouteurs Galaxy.

Ouvert aux personnes majeures résidant en France métropolitaine, le concours est gratuit et sans obligation d’achat. Pour participer, il suffit de se rendre sur la page dédiée, accessible à l’adresse https://www.teasing-samsung.fr/free, de renseigner ses coordonnées via le formulaire en ligne et d’accepter le règlement du jeu. Toute participation doit être effectuée de manière personnelle, avec un seul compte par participant. Il est possible d’y participer jusqu’au 25 février.

Le tirage au sort désignera deux gagnants parmi l’ensemble des participations conformes. Les lauréats seront contactés par e-mail dans un délai de quinze jours à compter du 26 février 2026 et devront confirmer leurs coordonnées afin de recevoir leur lot.

Les dotations mises en jeu comprennent un smartphone Samsung Galaxy de nouvelle génération et une paire d’écouteurs Galaxy. Les produits n’étant pas encore commercialisés au lancement du concours, leur valeur ne peut être communiquée à ce stade, la seule indication sur le smartphone à gagner étant sa couleur : violette .

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox