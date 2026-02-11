SFR annonce le lancement “prochainement” d’une nouvelle box WiFi 7 accessible à tous ses abonnés

Après la Box 10+ réservée aux abonnés premium, SFR prépare une nouvelle box plus accessible intégrant le Wi-Fi 7. Une stratégie visant à démocratiser les dernières technologies auprès du grand public face aux offres concurrentes.

En vente, SFR veut poursuivre malgré tout sa stratégie de reconquête en 2026 sur le plan commercial “avec l’enrichissement de nos offres et leur diffusion au plus grand nombre. Nous allons accélérer sur l’amélioration de la qualité et la fidélisation de nos clients afin que le choix de SFR continue de s’imposer naturellement», annonce ce 11 février dans un communiqué Pierre Clément, Directeur exécutif Grand Public et Entreprises de SFR.

Assurant malgré des résultats financiers inquiétants, être revenu à l’équilibre commercial courant 2025 avec une baisse historique de ses taux de churn (jusqu’à – 6 points), l’opérateur au carré rouge dévoile aujourd’hui certains de ces plans, notamment sur le fixe. Son ambition est à présent d’élargir l’accès au Wi-Fi 7 avec le lancement à venir d’une nouvelle version de sa box haut de gamme, laquelle sera baptisée Box 10 et intègrera le WiFi 7. Elle sera accessible à tous ses clients. Selon le communiqué, cette box sera « lancée prochainement », sans calendrier dévoilé. Elle devrait permettre à l’opérateur de renforcer sa compétitivité face à ses concurrents sur l’entrée de gamme et le milieu de gamme (Freebox Pop, Bbox WiFi 7, Livebox S) tout en rendant les technologies les plus récentes disponibles au plus grand nombre.

SFR rappelle par ailleurs avoir lancé en 2025 la Box 10+, présentée comme « la plus complète du marché ». Réservée aux abonnés SFR Fibre Premium, cette box rencontrerait un certain succès commercial selon lui, puisqu’elle représenterait aujourd’hui 25 % de ses ventes sur le fixe. Pourtant en 2025, son parc clients n’a cessé de reculer sur le segment avec 32 000 abonnés de perdus lors du troisième trimestre, s’ajoutant à la perte de 3000 et 19 000 abonnés au 1er et 2ᵉ trimestre, soit une baisse total de 54 000 box en circulation. Cela dit, la filiale d’Altice a peut-être fait un carton lors du 4ème trimestre dont les résultats sont attendus le mois prochain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox