SFR lance le “pack ado protégé” avec smartphone sans réseaux sociaux et forfait adapté pour rassurer les parents

Pour répondre aux préoccupations des familles face aux usages numériques des plus jeunes, SFR lance le « pack ado protégé », associant le smartphone Neow Safe Plus à un forfait mobile adapté.

Alors que le débat sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans n’est pas si récent, SFR apporte sa pierre à l’édifice. À l’occasion du Safer Internet Day, SFR annonce le lancement du « pack ado protégé », une nouvelle offre destinée à accompagner les adolescents dans leurs premiers usages numériques tout en répondant aux préoccupations des parents en matière de sécurité et de contrôle. Une annonce qui s’est faite dans la foulée de celle d’une nouvelle box à venir.

Avec cette initiative, l’opérateur entend renforcer son positionnement sur le numérique responsable. SFR explique ainsi vouloir « réaffirmer son rôle de partenaire de confiance pour les familles, en proposant des solutions concrètes en matière de sécurité, de bien-être numérique et d’apprentissage progressif de l’autonomie digitale ».

Un smartphone pensé pour les premiers usages

Au cœur de cette offre se trouve le Neow Safe Plus, un smartphone conçu spécifiquement pour les adolescents. Déjà lancé à La Réunion, où il a rencontré un certain succès, l’appareil est désormais proposé en métropole. Fabriqué par une marque française, il s’inscrit, selon SFR, dans une « approche progressive et éducative du numérique », avec pour objectif de « garantir la sécurité numérique des adolescents et la sérénité des parents ».

Le Neow Safe Plus repose sur un environnement volontairement restreint. Il exclut l’accès aux réseaux sociaux ainsi qu’à la navigation web libre, tout en conservant des applications jugées essentielles, notamment pour les transports ou les usages scolaires.

Le smartphone intègre directement des outils de contrôle parental. Les parents peuvent définir des plages horaires d’utilisation, limiter le temps d’écran ou valider les applications autorisées. Une fonction de géolocalisation en temps réel est également incluse, afin de renforcer le sentiment de sécurité au sein du foyer.

SFR souligne que cette démarche s’inscrit dans la continuité de ses actions existantes, citant notamment son dispositif de partage de gigas au sein du foyer ou encore les actions menées par sa fondation, qui « sensibilise chaque année plus de 25 000 jeunes au numérique responsable, à la lutte contre le cyberharcèlement et à la désinformation ».

Une offre clé en main avec forfait inclus

Le « pack ado protégé » associe le Neow Safe Plus à un forfait mobile sans engagement. Le smartphone est proposé à 129 euros, accompagné d’un forfait 2 heures d’appels et 1 Go de données, facturé 1,99 euro par mois pour les clients box SFR (5.99€/mois pour les autres). L’offre est également compatible avec l’ensemble des forfaits SFR, et le téléphone peut être acheté seul pour 149€. A noter par ailleurs, pour un forfait avec engagement 24 mois, vous pouvez avoir accès à une offre illimité 5G+ et le smartphone à 1e, mais il faudra débourser 39.99€/mois (31.99€ pour un abonné box).

Disponible dès à présent sur le site de l’opérateur, ce nouveau pack illustre la volonté de SFR de proposer une alternative encadrée au smartphone classique, à un moment où la question de l’exposition des plus jeunes au numérique reste au cœur des débats.

Pour découvrir quel forfait vous conviendrait le mieux et chez quel opérateur il se trouve, vous pouvez visiter notre comparatif dédié au mobile.

