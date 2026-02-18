Free lance une toute nouvelle télécommande virtuelle pour tous ses abonnés Freebox avec TV, on l’a testée pour vous

Free vient d’intégrer une télécommande virtuelle sur son application Free officielle, disponible pour les abonnés Freebox. Nous l’avons essayé et tant l’activation que l’utilisation ont été satisfaisantes.

Avec la nouvelle version de l’application officielle Free vous pouvez désormais utiliser votre iPhone ou votre smartphone Android comme télécommande pour l’ensemble de vos player Freebox, allant de la Révolution au player Free TV 4K inclus dans les offres Freebox Pop et Ultra. Une fonctionnalité nécessitant la mise à jour 3.2 de l’app. Cette alternative vous permettra ainsi de zapper et naviguer sur votre décodeur sans avoir à chercher la télécommande. Nous l’avons essayé pour vous.

Pour utiliser cette télécommande virtuelle, il vous est nécessaire d’être connecté sur le même réseau que votre player. Il sera ainsi affiché dans la liste des appareils indiqués sur l’écran d’accueil de l’application Free et vous n’aurez qu’à cliquer dessus, puis sur le bouton “Accéder à la télécommande“. Vous devrez également appairer votre appli avec le player, via un code s’affichant sur votre téléviseur à saisir sur votre téléphone directement.

Une fois la connexion réalisée, vous aurez ainsi accès à une interface de télécommande assez classique, vous proposant de naviguer sur l’interface avec des croix directionnelles mais aussi d’agir sur le programme en accélérant, reculant, faisant une pause… Les boutons classiques de recherche, d’accès à la grille des programmes ainsi que le bouton “i” pour accéder à des informations et le retour sont également de la partie. Notons cependant deux particularités : la présence d’un bouton permettant de passer à un pavé numérique facilement pour saisir votre numéro de chaîne, situé à côté du bouton Free. Mais aussi un bouton permettant d’ouvrir un clavier virtuel, se trouvant en haut, entre le bouton “Apps” et le bouton “Power” ce qui facilitera notamment vos recherches sur Free TV ou sur n’importe quelle application.

En parlant du bouton Apps, ce dernier permet de lancer aisément plusieurs sections depuis le player Free TV 4K, comprenant notamment Free TV et Free Ciné, mais aussi Netflix, YouTube, Canal+, Prime ou Disney+, voire même HBO Max.

En terme d’expérience utilisateur, comment l’application répond ? L’utilisation est assez fluide, avec une latence très réduite. Chaque action a engendré la réponse attendue. La navigation au sein des contenus, tant en direct qu’en replay a fonctionné comme attendu et les boutons spécifiques comme le lancement d’enregistrement a également été utilisé sans problème.

A noter également, vous pouvez aussi installer un Widget sur votre page d’accueil pour accéder plus rapidement à votre télécommande. Vous pouvez choisir entre un simple carré ouvrant l’accès à la télécommande normale, ou une version plus étendue vous permettant d’ouvrir au choix la version avec le pavé numérique, celle avec les contrôles, ou le bouton des applications.

La télécommande virtuelle est un bon portage de la version disponible sur Freebox Connect et apporte surtout le changement très bienvenu de la compatibilité avec le player Free TV 4K, ou celui de la mini 4K, ce qui manquait à l’autre application. D’autant qu’elle a bénéficié des améliorations apportées au fil du temps par Free, pour aboutir sur cet outil assez complet et fonctionnel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox