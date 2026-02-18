Rachat de Warner Bros : Paramount a droit à une semaine de négociations pour l’emporter face à Netflix

Grâce à une dérogation accordée par Netflix, Paramount dispose d’une semaine pour formuler une offre susceptible de concurrencer les 82,7 milliards de dollars proposés.

Le groupe Warner Bros. Discovery a annoncé ce mardi 17 février l’ouverture d’une période de discussions exclusives de sept jours avec Paramount Skydance. Cette fenêtre de négociation, valable jusqu’au 23 février, intervient à un mois d’une assemblée générale décisive prévue le 20 mars.

Cette séquence a été rendue possible grâce à une « dispense limitée » accordée par Netflix, avec lequel Warner a déjà conclu un accord de principe. Le groupe de streaming autorise ainsi sa cible à examiner une éventuelle contre-offre concurrente. L’objectif pour Warner est clair : obtenir une proposition ferme de Paramount afin de la comparer formellement à celle de Netflix avant le vote des actionnaires.

Une offre à 82,7 milliards de dollars sous surveillance

Le conseil d’administration de Warner continue d’afficher sa préférence pour l’offre de Netflix, valorisée à 82,7 milliards de dollars dette comprise. Dévoilée début décembre, elle porte sur les actifs stratégiques du groupe, notamment les studios Warner Bros, les chaînes HBO et la plateforme HBO Max.

Pour rassurer les investisseurs, Netflix a récemment ajusté les modalités de l’opération en proposant un paiement intégral en numéraire. Une manière de garantir davantage de certitude financière aux actionnaires.

Mais les marchés restent prudents. Le titre Netflix a reculé d’environ 30 % sur trois mois, malgré des résultats annuels records en 2025, avec 45,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires et plus de 12 milliards de dollars générés au dernier trimestre. Les interrogations portent sur la capacité du groupe à absorber un ensemble aussi vaste tout en préservant sa rentabilité.

Face à cette offensive, Paramount Skydance défend un projet industriel global. Son dirigeant, David Ellison, plaide pour une approche centrée sur le modèle de studio intégré. Son offre viserait l’ensemble de Warner Bros Discovery, y compris la chaîne d’information CNN.

Début février, David Ellison a également adressé un message aux acteurs du cinéma français, mettant en avant la diversité culturelle et le maintien des sorties en salles. Il promet une augmentation de la production et le respect strict de la chronologie des médias, se positionnant en alternative à une concentration accrue autour d’un acteur dominant du streaming.

Décision le 20 mars

La fenêtre ouverte jusqu’au 23 février constitue la dernière étape avant la consultation des actionnaires. L’assemblée générale extraordinaire du 20 mars devra trancher entre deux visions : l’intégration au sein du leader mondial du streaming ou le rapprochement avec un groupe défendant un modèle plus traditionnel et centré sur la production.

D’ici là, Netflix continue de diversifier ses activités, notamment dans le sport en direct et les nouveaux formats vidéo, pour démontrer la pertinence stratégique de son offre. Reste à savoir si Paramount Skydance disposera des moyens financiers nécessaires pour rivaliser avec la proposition de 82,7 milliards de dollars et faire basculer l’issue du dossier.

