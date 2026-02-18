Free veut garantir des performances et une fiabilité irréprochables sur Free TV, un profil très particulier est recherché

Free recrute un ou une Lead DevOps / SRE pour ses équipes Free TV.

Lancée en octobre dernier en remplacement d’Oqee, Free TV marque une nouvelle étape dans la stratégie audiovisuelle de Free. L’application TV de l’opérateur ne se limite plus aux seuls abonnés Freebox : une version gratuite est désormais accessible à tous, y compris aux non-abonnés. Une évolution majeure qui élargit considérablement son audience potentielle et renforce son poids stratégique au sein de l’écosystème du groupe.

Dans ce contexte, Free recherche activement un Lead DevOps / SRE (ingénierie de la fiabilité des services) pour ses équipes Free TV, annonce-t-il sur Linkedin. Sa mission sera claire, à savoir “garantir la performance, la disponibilité et la fiabilité des services audiovisuels utilisés chaque jour pour nos 23 millions d’abonnés”, indique l’opérateur. Derrière l’interface et l’accès aux chaînes en direct ou en replay, l’enjeu est celui d’une infrastructure solide, sans dégradation de service, pour une expérience utilisateur optimale.

Le poste s’inscrit au cœur d’une architecture reposant sur des serveurs “baremetal” hébergés dans les datacenters de Free. L’opérateur conserve ainsi une maîtrise complète de sa chaîne technique, sans dépendre d’un cloud public. Le profil recherché devra concevoir, déployer et exploiter cette infrastructure en s’appuyant sur une stack open source solide : Ansible pour l’automatisation, Docker et Docker-Compose pour la conteneurisation, Nginx en frontal, PostgreSQL, Redis et ClickHouse côté bases de données, le tout sur des environnements Debian et Ubuntu.

La dimension SRE est donc pleinement assumée entre supervision avec Prometheus, visualisation via Grafana, centralisation des logs grâce à Loki, gestion de services self-hosted comme GitLab, Sentry ou Minio : la mission consiste à assurer une haute disponibilité permanente, à optimiser les performances et à renforcer la sécurité. Le futur Lead DevOps devra également encadrer une équipe infrastructure resserrée, composée de deux à trois personnes, et collaborer étroitement avec le CTO ainsi qu’avec les équipes back-end pour définir et mettre en œuvre la feuille de route technique.

Free cible un profil expérimenté, avec au moins cinq ans d’expérience en DevOps, SRE ou administration systèmes, maîtrisant Linux, le networking avancé, la gestion des certificats SSL et les pratiques d’amélioration continue. Des compétences en Python, Django ou Django Rest Framework constituent un atout supplémentaire. Si vous êtes intéressés, voici l’offre et comment postuler.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox