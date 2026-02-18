Free lance une nouvelle mise à jour des Freebox Pop, Ultra, Révolution et Delta avec des améliorations

Cette nouvelle version ne comporte pas de nouvelle fonctionnalité visible majeure, mais elle correction des bugs et enrichit un outil réseau avancé.

Free déploie depuis le ce 18 février une nouvelle mise à jour des serveurs Freebox Révolution, Freebox Pop, Freebox Delta et Freebox Ultra. Estampillée 4.9.16, cette version apporte à la fois une évolution technique côté réseau et plusieurs correctifs attendus.

On commence avec un ajout particulièrement technique. Les tickets FS#12705, FS#16291 ouverts par des abonnés sur le bugtracker de Free, ont notamment conduit à l’ajout de nouvelles options DHCP dans l’interface avancée de FreeboxOS. Plusieurs abonnés avaient notamment demandé la possibilité de renseigner une liste de domaines ou sous-domaines de recherche, à l’image des champs déjà disponibles pour les serveurs DNS. Cette option permet de transmettre aux clients connectés un “search domain list” via le DHCP, facilitant la résolution interne des noms sur un réseau local. En l’absence de cette fonctionnalité, certains utilisateurs avancés étaient contraints de déployer leur propre serveur DHCP afin d’obtenir ce niveau de granularité. Si Free avait annoncé en début d’année la possibilité de configurer l’ensemble des options renvoyées par le serveur DHCP, certaines d’entre elles n’étaient pas encore exposées dans l’interface. Cette mise à jour semble donc concrétiser et étendre cette ouverture.

Correction de bugs sur le WiFi

La mise à jour corrige également la résolution du dysfonctionnements du WiFi sur les Freebox WiFi 6 dans certaines conditions. Par ailleurs des problèmes affectant les clés Wifi invité lorsqu’un grand nombre d’appareils étaient associés, a également été réglé.

Le planning du bandeau LED enfin opérationnel

Rapporté dans nos lignes le weekend dernier, le dysfonctionnement apparu sur la planification du bandeau LED des Freebox Ultra Édition 25 ans et Ultra Stranger Things, a été résolu. Concrètement, l’interface permettait bien d’activer la planification horaire, mais la configuration ne se sauvegardait pas : la case se décochait automatiquement après validation et l’API ne persistait pas les paramètres. La 4.9.16 corrige ce comportement et rétablit une gestion fonctionnelle de la planification. Comme toujours, pour profiter de cette mise à jour, il suffit simplement de redémarrer votre serveur Freebox électriquement ou via l’application Free mais aussi Freebox Connect.

