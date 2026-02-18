Netflix prévient qu’il s’arrêtera sur de nombreux appareils : TV, décodeurs et même une console emblématique

Si votre télé fonctionne encore parfaitement, cela ne garantit pas l’accès aux plateformes de streaming. Netflix met fin au support de certains équipements devenus incompatibles avec ses exigences techniques.

Chaque année, des utilisateurs découvrent ainsi qu’ils ne peuvent plus lancer l’application Netflix depuis leur téléviseur. En cause, l’absence de mises à jour compatibles avec des systèmes d’exploitation devenus obsolètes, des protocoles de sécurité trop anciens ou encore des limitations matérielles qui empêchent l’intégration des dernières évolutions techniques de la plateforme. Résultat, le service de vidéo à la demande devient tout simplement inaccessible depuis l’interface intégrée du téléviseur.

Une nouvelle échéance importante approche. À partir du 2 mars 2026, l’application ne sera plus disponible sur certaines consoles anciennes, à commencer par la PlayStation 3. Les utilisateurs concernés ont été avertis : passé cette date, il sera impossible d’accéder au catalogue depuis l’appareil. Officiellement, cette décision s’explique par des contraintes liées au support technique et à la maintenance, mais aussi les risques de failles potentielles, liées à des architectures ou à des protocoles dépassés,

Les consoles ne seront pas les seules concernées. De nombreux téléviseurs commercialisés avant 2015 pourraient, à leur tour, perdre l’accès à l’application dans les prochains mois ou années. C’est d’ailleurs ce qu’annonce Netflix sur sa page dédiée, sans vraiment donner de détails précis, évoquant seulement “certaines TV et certains appareils de streaming fabriqués avant 2015.” Là encore, tout dépend du système embarqué et de sa capacité à recevoir des mises à jour compatibles avec les exigences actuelles du service.

Pour les utilisateurs, la vérification est simple : il suffit de consulter la liste officielle des appareils pris en charge par Netflix. En cas d’incompatibilité, des solutions alternatives existent, comme l’ajout d’un boîtier externe plus récent ou d’une console moderne, voire d’utiliser le décodeur fourni avec son offre internet triple-play, la majorité étant compatibles avec Netflix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox