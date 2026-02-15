Un bug technique détecté sur la Freebox la plus lumineuse de Free, une mise à jour arrive

Un problème a été identifié sur la planification du bandeau LED des Freebox Ultra édition limitée 25 ans et Stranger Things, quelques jours après le déploiement du firmware 4.9.15 début janvier 2026. L’interface affiche bien la nouvelle option, mais les réglages ne s’enregistrent pas correctement. Free a confirmé qu’un correctif sera intégré dans la prochaine mise à jour.

Un dysfonctionnement a été signalé sur le bugtracker de Free concernant la Freebox Ultra édition limitée célébrant les 25 ans de Free ainsi que la déclinaison Stranger Things. La planification du bandeau LED fait des siennes, il s’agit d’une fonctionnalité introduite le 6 janvier dernier avec la mise à jour 4.9.15 du Freebox Server. Le problème a été identifié et résolu en interne, mais le correctif sera introduit dans le firmware 4.9.15.1 qui doit être déployé (c’est peut-être déjà la cas), a fait savoir un développeur Freebox en réponse à un abonné. Pour l’heure le ticket affiche toujours le message “en cours de résolution” et nous n’avons pas eu écho du déploiement de ce correctif.

La planification du bandeau LED doit permettre de programmer l’allumage et l’extinction du bandeau LED selon des plages horaires définies dans Freebox OS, par exemple pour couper automatiquement l’éclairage la nuit. Si l’option est bien présenté, un abonné a remonté un dysfonctionnement. Selon ses observations, l’interface permettant d’activer la planification est bien visible dans Freebox OS, mais les paramètres ne sont pas enregistrés. La case « Activer la planification » se décoche automatiquement après validation.

A première vue, l’API dédiée à la planification du bandeau LED retourne systématiquement à des valeurs par défaut, sans tenir compte des modifications effectuées dans l’interface. Autre problème détecté, l’interface permettant la sélection des créneaux horaires devient instable après avoir changé la luminosité et sélectionne des créneaux horaires au simple survol de la souris.

Le 8 janvier 2026, un développeur de Free a confirmé sur le bugtracker que ces problèmes ont été corrigés, en invitant les utilisateurs à retester la fonctionnalité après le déploiement du firmware 4.9.15.1. Il a par ailleurs informé : “le problème venant de l’interface graphique, passer des appels manuels à l’ API devrait fonctionner”. La documentation à jour de l’API du bandeau LED est disponible dans freeboxos (menu > developpeur > api list > ledstrip).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox