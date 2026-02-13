Orange lance une nouvelle salve de promos pour ses abonnés Livebox

Amateurs de soirées cinéma en amoureux, de nombreux films sont disponibles à prix réduits sur votre Livebox.

En pleine Saint Valentin, pourquoi ne pas se blottir dans un canapé devant un film romantique ? Orange propose en ce moment et jusqu’au 25 février une série de réductions sur de nombreux films sur sa plateforme de vidéo à la demande.

On y trouve notamment des films à l’achat à partir de 3.99€ au lieu de 5.99€ voire même des films à partir de 0.99€ en location. Dans le catalogue, vous pouvez ainsi trouver L’Amour Ouf, Quatre marriages et un enterrement, La chance de ma vie, Le secret de Brokeback Mountain et bien d’autres…. Au total, ce sont 96 titres qui sont proposés avec une promotion sur le portail d’Orange VOD.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox