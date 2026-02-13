Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Découvrez le nouvel arrivage de jeux à installer sur votre PC grâce à votre abonnement Amazon Prime.

Prime Gaming (renommé Luna) poursuit l’enrichissement de son catalogue avec une nouvelle sélection mêlant stratégie, réflexion et dépaysement. Cette fois, les abonnés peuvent mettre à l’épreuve leur sens tactique dans un tower defense exigeant, ou s’offrir une parenthèse plus contemplative à travers un jeu d’énigmes centré sur le voyage. Comme toujours, ces titres sont proposés gratuitement pendant une durée limitée via les plateformes partenaires. Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Delta et Freebox Ultra. L’abonnement est également offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel.

Parmi les nouveautés, Hexguardian s’adresse aux amateurs de stratégie et de défis renouvelés. Ce tower defense de type roguelite repose sur la gestion d’un royaume façonné à partir de tuiles hexagonales générées aléatoirement. Le joueur doit y contrôler les routes empruntées par les ennemis, construire et améliorer des tours, recruter des armées et lancer des sorts pour défendre son château contre des menaces terrestres, maritimes et aériennes. Chaque jour de survie permet de débloquer de nouvelles cartes, bâtiments et unités, renforçant la profondeur tactique et la rejouabilité, notamment grâce à un défi hebdomadaire conçu pour mettre les stratégies à rude épreuve.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Changement d’ambiance avec Around The World: Travel To Brazil – CE (Legacy Games), un jeu d’énigmes et d’objets cachés qui invite à l’évasion. À travers plus de 30 lieux emblématiques du Brésil, les joueurs explorent aussi bien les plages immaculées que les grandes villes, la jungle amazonienne ou des sites naturels et culturels majeurs. Le titre mise sur une progression calme et accessible, idéale pour découvrir des décors variés tout en résolvant puzzles et défis visuels, dans une approche plus contemplative que compétitive.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox