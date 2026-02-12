Sosh permet à certains abonnés mobile de migrer vers une meilleure offre sans payer plus

Bonne surprise pour certains clients Sosh : il est parfois possible de basculer vers un forfait plus généreux en gigas, au même prix. Une opportunité discrète qui s’inscrit dans la stratégie de fidélisation de l’opérateur.

Selon nos confrères d’AlloForfait, certains abonnés Sosh peuvent actuellement bénéficier de migrations vers des offres enrichies en leur permettant d’obtenir davantage de data mobile sans hausse de prix. Si Sosh permettait de changer de forfait uniquement au sein de la gamme « cœur » du catalogue, il ouvre désormais la la voie à des bascules vers des offres plus généreuses. Dans certains cas, un forfait Série Spéciale 50 Go peut ainsi être remplacé par une version 80 Go, sans modification du tarif mensuel, une pratique encore rare sur le marché.

Il est aussi possible selon les cas de migrer vers d’autres formules, comme le forfait Voyage 200 Go 5G à 15,99 euros par mois, incluant 40 Go en roaming, ou encore le forfait 300 Go 5G. En revanche, certaines promotions attractives, comme le forfait 100 Go à 9,99 euros, restent inaccessibles en migration. Tous les abonnés ne sont pas concernés par ces évolutions, mais un simple passage dans l’espace client peut parfois réserver de bonnes surprises. Cette évolution s’ajoute également au lancement récent d’Orange fidélité, un programme qui permet notamment à des abonnés mobile de l’opérateur mais aussi de Sosh de profiter de 100 Go supplémentaires chaque mois pendant 4 mois sur leur forfait.

Pour découvrir quel forfait vous conviendrait le mieux et chez quel opérateur il se trouve, vous pouvez visiter notre comparatif dédié au mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox