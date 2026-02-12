Amazon teste en catimini Alexa+ en France avec certains abonnés Prime, et prend tout son temps

Depuis fin 2025, Amazon mène discrètement une phase de test d’Alexa+ auprès d’un nombre très limité d’utilisateurs français. Une expérimentation qui confirme que la version dopée à l’IA générative de l’assistant vocal se rapproche, enfin, d’un déploiement dans l’Hexagone, un an après son annonce officielle.

Officiellement, Alexa+ n’était jusqu’ici disponible qu’aux États-Unis. Depuis le 4 février, les abonnés Prime américains peuvent profiter gratuitement de cette version enrichie, tandis qu’une formule à 20 dollars par mois et un accès limité via le web complètent l’offre. En France, aucune communication publique n’avait été faite. Pourtant, une bêta est bien en cours depuis plusieurs mois auprès d’une poignée d’utilisateurs.

Contacté par 01Net, Amazon confirme l’existence de ce programme pilote, tout en restant prudent sur la suite. L’entreprise assure qu’« aucune date précise » n’est arrêtée pour un lancement grand public. Cette phase de test vise avant tout à « améliorer l’expérience en France », dans un contexte où Alexa en version française a souvent été jugée moins performante que son équivalent anglophone.

Cette stratégie prudente s’explique par un historique de développement complexe. Après plusieurs années de retard et un déploiement progressif outre-Atlantique, Amazon avance désormais par étapes. En France, aucun dispositif ne permet pour l’instant de candidater au programme. Les utilisateurs concernés ont été sélectionnés directement par l’entreprise, sans appel public. Le site Les Alexiens avait d’ailleurs été le premier à évoquer ces tests dès novembre dernier.

Sur le plan technologique, Alexa+ repose sur une architecture entièrement repensée, intégrant des modèles développés par Amazon et par Anthropic. Cette base permet à l’assistant de comprendre des requêtes complexes, de conserver le contexte d’une conversation sur la durée et d’interagir de manière plus fluide. L’objectif affiché est de transformer Alexa en véritable agent conversationnel, capable d’enchaîner des actions, de planifier des tâches ou encore de dialoguer de façon plus naturelle.

L’assistant conserve par ailleurs son rôle central dans la gestion de la maison connectée. Alexa+ continue de piloter les objets compatibles, tout en y ajoutant une couche d’intelligence contextuelle, censée anticiper les usages et s’adapter aux habitudes des utilisateurs.

En février 2025, lors de la présentation officielle d’Alexa+, Amazon promettait déjà une révolution de son assistant vocal, mais réservée à l’anglais, sans calendrier pour l’Europe. Un an plus tard, l’arrivée discrète de la version IA en France montre que le chantier linguistique et technologique progresse, même si le groupe avance sans calendrier public.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox