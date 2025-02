Amazon dévoile Alexa+, la nouvelle version dopée à l’IA de son assistant vocal

La promesse est assez alléchante : Amazon dévoile sa version premium d’Alexa qui fonctionne grâce à l’IA générative. Mais seulement en anglais pour le moment.

Lors de l’événement Amazon 2025, l’entreprise a dévoilé Alexa+, une version avancée de son assistant vocal. Attendu depuis 2023, Alexa+ est conçu pour simplifier la vie des utilisateurs en intégrant des capacités et des interactions plus fluides avec une multitude de services et d’appareils. Accessible à 19,99 $ par mois, il est gratuit pour les membres Prime et sera progressivement déployé aux États-Unis à partir de mars, débutant par les utilisateurs de certains modèles d’Echo Show. L’IA étant pour l’instant uniquement capable de fonctionner en anglais, aucune date n’a été fournie pour une sortie en France.

Une intelligence renforcée

Alexa+ bénéficie d’une architecture repensée grâce à l’intégration d’Amazon Bedrock, utilisant des modèles de langage avancés comme Nova et ceux d’Anthropic. Ces avancées permettent à l’assistant de traiter des demandes complexes en orchestrant des actions via des API, comme réserver un dîner ou coordonner une réparation domestique, le tout de manière autonome.

Alexa+ introduit également une gestion améliorée des tâches quotidiennes grâce à des capacités de planification avancées. L’assistant peut désormais suivre vos préférences et habitudes pour offrir des suggestions personnalisées, comme vous rappeler de prendre vos médicaments à des moments précis ou anticiper vos besoins en fonction de vos calendriers et habitudes de consommation. Alexa+ devient ainsi un véritable gestionnaire de votre vie numérique, capable de synchroniser vos agendas et d’effectuer des tâches de manière proactive.

Une autre innovation clé réside dans l’intégration du mode “Conversation Continu”, permettant à Alexa+ de comprendre le contexte des échanges. Cela signifie que vous n’avez plus besoin de répéter des informations précédemment mentionnées dans une même conversation. Par exemple, si vous mentionnez plusieurs fois un sujet ou une action, Alexa+ peut faire le lien entre les différents éléments sans que vous ayez à tout redire à chaque fois, facilitant des interactions plus naturelles et fluides.

Un assistant bien plus multitâches

Le contrôle des appareils domestiques intelligents est également renforcé avec Alexa+. L’assistant est désormais capable d’agir de manière plus réactive et intelligente en anticipant les besoins de la maison. Par exemple, il peut ajuster la température ou allumer des lumières en fonction de votre emploi du temps, ou encore prendre en charge la gestion d’autres dispositifs domestiques comme les systèmes de sécurité ou les appareils de cuisine connectés, en se basant sur des informations contextuelles comme la météo ou vos activités prévues.

Enfin, Alexa+ s’enrichit de nouvelles fonctions axées sur le multimédia. L’assistant devient plus performant pour recommander des films, des émissions ou des playlists musicales, en analysant non seulement vos préférences passées mais aussi les tendances actuelles. Il pourra même, dans certains cas, prédire ce que vous aimeriez écouter ou regarder en se basant sur vos habitudes de visionnage et d’écoute, offrant une expérience multimédia beaucoup plus personnalisée et dynamique.

De plus, Alexa+ améliore l’expérience des familles, notamment avec Amazon Kids+, en proposant des fonctionnalités interactives comme “Stories with Alexa” et “Explore with Alexa”, visant à stimuler la curiosité des enfants. Ces ajouts enrichissent l’aspect éducatif et créatif des interactions avec l’assistant.

Enfin, Alexa+ intègre de nouvelles capacités pour la gestion de documents et la planification. Il peut extraire et résumer des informations de documents partagés, comme des emails ou des manuels, et les utiliser pour alimenter des actions pratiques, comme ajouter un événement à votre calendrier ou répondre à des questions spécifiques, rendant ainsi l’assistant plus intelligent et personnalisé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox