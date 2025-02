Ligue 1 : DAZN lance une nouvelle offre à seulement 10€ pour les moins de 26 ans

DAZN à tarif réduit pour les moins de 26 ans, le diffuseur de la Ligue 1 va lancer aujourd’hui une offre à 10€/mois sans engagement pour les jeunes avec la possibilité pour ceux qui payaient plein tarif d’en profiter également.

Engagé dans un processus de médiation avec la LFP autour des droits de la Ligue 1, DAZN lance comme annoncé en janvier dernier, une offre dédiée aux jeunes. Dès aujourd’hui, les moins de 26 ans vont pouvoir profiter d’un abonnement à DAZN pour seulement 10 € par mois, sans engagement. Cette offre, valable jusqu’à la saison 2025-2026, permet d’accéder aux matchs de Ligue 1, à la Betclic Élite, à la Ligue des champions féminine, ainsi qu’à des compétitions comme la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, la Jupiler Pro League, le PFL (MMA) et Glory (kickboxing).

Les abonnés âgés de moins de 26 ans ayant déjà souscrit une offre annuelle avec paiement mensuel peuvent passer à cette formule à tarif réduit. DAZN reste accessible sur de nombreux supports, dont les Smart TV, Apple TV, consoles et mobiles ou encore les box des opérateurs.

En parallèle, l’abonnement Unlimited est maintenu à 19,99 € par mois avec engagement de 12 mois contre 29,99€/mois au lancement de la Ligue 1 l’été dernier, un Pass Fin de fin de saison à 49 € est proposé jusqu’à la fin du mois de juillet.

Ces nouvelles formules marquent une volonté de rendre le service plus accessible et d’élargir son audience, DAZN en a besoin pour attendre son objectif d’1,5 million d’abonnés d’ici décembre 2025, faute de quoi une clause de sortie de la Ligue 1 pourrait être activée. La plateforme compte aujourd’hui plus de 500 000 clients.

Source : L’Equipe

