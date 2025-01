Ligue 1 : DAZN baisse définitivement ses prix et cible les jeunes avec une nouvelle offre à 10€

L’abonnement Unlimited de DAZN passe définitivement à 19,99€/mois. Les moins de 26 ans vont pouvoir accéder à la Ligue 1 à 10€/mois sans engagement.

Après avoir enchaîné les promotions depuis l’acquisition des droits de la Ligue 1 l’été dernier, DAZN semble aller dans le bon sens. Dans une interview accordée au Parisien, Brice Daumin, directeur de DAZN France, a annoncé ce samedi 11 janvier un ajustement stratégique des tarifs de la plateforme de streaming sportif. L’abonnement standard dit Unlimited, précédemment fixé à 29,99 euros avec engagement de 12 mois, passe désormais à 19,99 euros par mois, une mesure définitive applicable dès maintenant et reconduite pour la prochaine saison. Il ne s’agit pas d’une promotion mais d’un tarif fixe qui ne bougera pas dans le temps.

Pour attirer un public plus jeune, DAZN va introduire également une offre spéciale pour les moins de 26 ans : à partir de février, ils pourront s’abonner pour seulement 10 euros par mois, sans engagement. Par ailleurs, un pass mi-saison à 69 euros, couvrant toute la phase retour des compétitions, est disponible jusqu’au 3 février, offrant une solution avantageuse pour les fans rejoignant la plateforme en cours d’année.

Ces nouvelles formules marquent une volonté de rendre le service plus accessible et d’élargir son audience, notamment chez les jeunes. DAZn en a besoin pour attendre son objectif d’1,5 million d’abonnés d’ici décembre 2025, faute de quoi une clause de sortie de la Ligue 1 pourrait être activée. La plateforme compterait aujourd’hui plus de 500 000 clients, bien qu’aucun chiffre officiel ne soit connu.

