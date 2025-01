Freebox Ultra et Pop : un important problème de débit en WiFi 7 donne du fil à retordre à Free, un correctif bientôt disponible

Free teste un correctif pour résoudre des problèmes liés au WiFi 7 sur la Freebox Ultra et Pop. Depuis plusieurs mois, des abonnés disposant d’une carte WiFi 7 Mediatek sont impactés par une importante baisse de débit descendant, les obligeant depuis à désactiver la nouvelle génération de réseau sans fil au profit du WiFi 6.

Depuis septembre 2024, plusieurs abonnés Freebox Ultra ont signalé un problème notable de débit descendant en WiFi 7. Les utilisateurs équipés de cartes réseau MediaTek, notamment le modèle MT7927, ont observé que les performances du WiFi 7 étaient inférieures à celles du Wi-Fi 6. Selon les développeurs Freebox, ce problème peut également concerner les abonnés Freebox Pop avec serveur WiFi 7.

Un bug identifié par la communauté et confirmé par Free

Sur le bug tracker de Free, les abonnés ont décrit des symptômes persistants, notamment une connexion instable, des pertes de débit, et une saturation du taux d’occupation visible dans les paramètres Freebox OS. L’un d’entre eux résume ainsi la situation : “Quand on utilise le protocole 802.11be (WiFi 7), le débit est moins important qu’avec le WiFi 6. La connexion est mauvaise et instable, malgré des drivers à jour. Cela laisse penser que le WiFi 7 de la Freebox pourrait être défectueux.”

Quelques semaines après ces signalements, un développeur Freebox a confirmé l’existence du problème : “Je reproduis bien le bug avec une carte MediaTek MT7927, derniers drivers (5.4.0.2566), sur les bandes 6 GHz et 5 GHz. En attendant, je recommande de désactiver le 802.11be (WiFi 7).”

Une cause identifiée, mais un correctif long à mettre en place

L’opérateur a rapidement identifié la source du problème. La Freebox Ultra envoyait des paquets en WiFi 7 dans un mode spécifique conçu pour les objets connectés (IoT). Ce mode privilégie la portée et la stabilité, mais au détriment des performances, entraînant des débits largement insuffisants pour les usages classiques, certains tests ne dépassent pas 50 Mbit/s.

Cependant, la résolution n’a pas été immédiate. Un premier correctif testé en interne en décembre 2024 n’a pas permis d’améliorer suffisamment les débits qui pouvaient alors grimper à 950 Mbit/s. Par ailleurs, un autre bug identifié dans la stack MediaTek a ralenti les travaux de débogage.

Début janvier 2025, Free a annoncé avoir développé un correctif prometteur : “Un correctif qui redonne les performances attendues (2,54 Gbit/s descendant avec mon setup de test) a été trouvé,” a expliqué un développeur sur le bug tracker. Ce correctif, actuellement en phase de bêta interne, sera prochainement testé par un panel d’abonnés volontaires avant son déploiement à grande échelle. Il est important de rappeler que ce problème touche uniquement le WiFi 7 avec l’utilisation de certaines cartes WiFi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox