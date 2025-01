Insolite : la 4G débarque sur la Lune pour de vrai… les combinaisons spatiales des astronautes prêtes à passer au haut débit

Après plusieurs années de travail, la 4G va s’installer cette année sur la Lune avec de grandes ambitions. Nokia présente cette prouesse technologique et en quoi cela va servir.

La Lune aura très bientôt une meilleure connexion mobile que certaines communes en zone blanche. Nokia, en collaboration avec Intuitive Machines, s’apprête en effet à déployer un réseau cellulaire 4G/LTE sur notre satellite naturel. L’installation finale du système de communication lunaire, baptisé LSCS, est désormais complète sur l’atterrisseur IM-2, surnommé Athena, qui décollera prochainement (cette année) pour rejoindre le pôle sud lunaire.

“Après des mois de tests et validations avec Nokia Bell Labs, les ingénieurs d’Intuitive Machines ont installé le LSCS, une “boîte réseau”, sur l’un des panneaux supérieurs en composite de carbone d’Athena. Plusieurs précautions ont été prises pour garantir que le réseau puisse parcourir les 385 000 km jusqu’à la Lune, résister aux contraintes du décollage et de l’atterrissage, et fonctionner de manière optimale sur la surface lunaire. Les 14 points de fixation sont thermiquement isolés pour protéger le réseau des températures extrêmement basses de l’espace profond. Intuitive Machines a également intégré le réseau au système de protection thermique d’Athena, capable d’expulser la chaleur lorsque le réseau fonctionne et d’en fournir lorsqu’il est en veille”, annonce Nokia.

Un réseau dans l’espace mais pourquoi faire ?

Ce n’est pas pour streamer vos séries préférées que Nokia envoie sa technologie sur la Lune. L’objectif ? Assurer une connexion fiable pour les futurs robots et missions habitées. Le LSCS permettra de transmettre des vidéos haute définition, des données scientifiques et des commandes entre l’atterrisseur et les véhicules lunaires. Intuitive Machines prévoit de relayer les données du LSCS vers la Terre via son service de transmission directe.

Deux explorateurs mécaniques, le Micro-Nova Hopper d’Intuitive Machines et le rover MAPP de Lunar Outpost, seront les premiers à tester ce réseau. Leur mission : cartographier les cratères lunaires, traquer des ressources précieuses comme la glace et envoyer les données sur Terre via Athena.

Une prouesse technologique jusque dans les combinaisons spatiales

Ce projet, soutenu par la NASA via son initiative Tipping Point, marque un tournant dans la commercialisation de l’espace. Grâce à des technologies éprouvées sur Terre, Nokia adapte la 4G pour résister aux conditions extrêmes de l’espace, avec des systèmes thermiques sophistiqués pour protéger les équipements. Le LSCS utilise en effet la même technologie cellulaire 4G/LTE que des milliards d’appareils sur Terre, mais repensée par Nokia Bell Labs pour répondre aux exigences uniques d’une mission lunaire.

Si l’équipementier finlandais construit le premier réseau cellulaire sur la Lune, il va également intégrer des capacités de communication à haut débit en 4G avec Axiom Space dans les combinaisons spatiales de nouvelle génération pour Artemis III, la première mission habitée sur la surface lunaire depuis Apollo 17 dont le lancement est prévu en 2027. Les astronautes pourront ainsi communiquer pendant qu’ils explorent la surface lunaire.

L’ambition semble aujourd’hui sans limite. “Nous envisageons une économie spatiale en évolution et en croissance rapides, rendue possible par nos solutions de communication avancées. Nos réseaux faciliteront la découverte scientifique, soutiendront les activités commerciales et contribueront à ouvrir la voie à une présence humaine sûre et durable sur la Lune et sur Mars”, indique Nokia Bell Labs. La 4G a transformé nos vies sur Terre, pourquoi pas sur la Lune ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox