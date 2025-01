Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un lancement important dès mardi, du négatif et du positif pour certains abonnés Freebox etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Freebox, il est désormais impossible de sauter les pubs des chaînes de TF1 sur les enregistrements cloud via le Player TV Free 4K. Plus d’infos…

Plus positif, Free a lancé une nouvelle et rare mise à jour pour le player de la Freebox mini 4K (3.6.0). Cette nouvelle version corrige notamment un bug sur la récupération de la connexion Ethernet suite à une perte de réseau, des mises à jour des applications principales et des optimisations en cas de contention mémoire. Plus d’infos…

Freebox Pop et Ultra : Free vous permet désormais de tester en avant-première ses nouvelles évolutions sur Oqee. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez trois nouveaux jeux PC gratuitement, dont un opus d’une licence devenue culte ( BioShock 2 Remastered, Skydrift Infinity et Spirit Mancer). Plus d’infos…

Free intègre 9 nouveaux films dans Oqee Ciné pour ses abonnés (Trainspotting 2, Robert The Bruce, Roi des Écossais, Siberia, Fortress 2 : Réincarcération, Man Down, Braqueurs Amateurs, Plein la Vue, Mad Money, Ainsi va la vie). Plus d’infos…