Free Mobile réaffirme soudainement son engagement inédit de ne pas augmenter le prix de ses 2 forfaits jusqu’en 2027

3 ans après avoir promis de bloquer le prix de ses deux forfaits historiques jusqu’en 2027, Free Mobile a tenu parole et l’assure à nouveau, il respectera son engagement.

A l’heure où Orange, Bouygues Telecom et SFR multiplient les offres agressives, Free Mobile, qui a perdu son fauteuil de meilleur recrutements durant le 3e trimestre, devrait toutefois conserver pour la troisième année consécutive son leadership sur le gain d’abonnés en 2025. Pour en avoir le coeur net, il faudra attendre la publication des résultats annuels des opérateurs dans les prochaines semaines. En attendant, Free estime qu’il est nécessaire de mettre une nouvelle fois en avant ce 9 janvier 2025, son engagement pris à l’occasion de ses 10 ans en 2022 via un communiqué : ne pas augmenter les prix de ses forfaits mobiles jusqu’en 2027. “Free est le seul opérateur à avoir pris un tel engagement et ce malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements réalisés pour déployer la 5G dans tous les territoires”, annonce l’opérateur qui trois ans après confirme avoir tenu parole. Nicolas Thomas, Directeur Général de Free, a souligné : « Cet engagement est à la fois courageux et inédit. Fidèles à nos valeurs, nous continuons d’innover pour protéger le pouvoir d’achat des consommateurs et rester une arme anti-inflation. »

Free rappelle également les améliorations apportées à son Forfait Free 5G à 19,99€/mois en 2024, sans augmentation de prix comme l”enveloppe d’Internet augmentée en France métropolitaine, de 250 Go à 350 Go en quelques mois. Ou encore le roaming enrichi avec 13 nouvelles destinations incluses, portant le total à plus de 110 pays et des services inclus élargis comme l’ajout de l’application Oqee by Free (230 chaînes TV et Oqee Ciné).

Free le rappelle également, il reste en tête des opérateurs français avec le plus grand réseau 5G en nombre de sites (95% de la population couverte fin 2024). L’opérateur a également été pionnier en France avec des technologies comme :la 5G 3,5 GHz Standalone, la VoNR (Voice over New Radio), mais aussi les SMS sur WiFi et LTE, désormais disponibles sur iOS et Android.

