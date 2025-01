Orange fidélise certains abonnés mobile en leur proposant de nouvelles offres alléchantes

Passer à une offre mobile plus riche en payant moins cher, c’est possible chez Orange. En voici la preuve.

Les opérations de fidélisation se poursuivent chez Orange. Après Sosh proposant d’obtenir un tarif moins élevé à ses anciens clients fixe ou encore l’offre généreuse pour certains abonnés Livebox, à savoir une baisse de 8€/mois de leur abonnement , c’est au tour de certains clients mobile de l’opérateur historique de pouvoir migrer vers un forfait enrichi à un prix attractif.

C’est le cas de cet internaute qui disposait jusqu’à présent d’un forfait incluant 2h et 20 Go au prix de 14,99€/mois. Sur son espace client, Orange lui propose aujourd’hui une offre 110 Go 5G à 13,99€/mois. Difficile alors de refuser, surtout quand le forfait proposé est en tout point plus attractif que le précédent. Les frais de changement d’offre sont gratuits.

