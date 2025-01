Canal+ déploie un nouveau plan de service

Au programme, des changements dans la numérotation de certains services de streaming.

Dans un message publié sur X, l’assistance Canal+ a informé les clients de la filiale de Vivendi du déploiement d’un nouveau plan de service dans la nuit du 8 au 9 janvier tout en invitant les utilisateurs à laisser leur décodeur en veille pour faciliter la mise à jour.

Ce plan de service implique notamment des changements dans la numérotation de certaines chaînes :

Apple TV+ passe de la chaîne 23 à la chaîne 21

Paramount+ migre de la chaîne 24 à la chaîne 23

MAX (anciennement HBO Max) sera désormais sur la chaîne 24 au lieu de la 25

Depuis le début de l’année, les chaînes Disney Channel, National Geographic, Nat Geo Wild et Disney Junior ne sont plus disponibles dans les offres Canal+, tout comme Disney+ et le PassPresse.

