Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez trois nouveaux jeux PC gratuitement, dont un opus d’une licence devenue culte

Plongez dans une aventure sombre et reconnue par la critique ou tentez des cascades aériennes folles avec la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Après plusieurs semaines chargées en termes d’arrivage, Prime Gaming ajoute trois titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée de 88 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période.

Le premier titre a un véritable statut culte, il s’agit de BioShock 2 Remastered, suite du premier du nom. Retournez à Rapture dans ce jeu de tir à la première personne acclamé dans lequel vous incarnez un Big Daddy à la recherche de réponses dans la ville sous-marine en ruines. Le long de la côte atlantique, une mystérieuse créature enlève des petites filles pour les emmener à Rapture. En explorant cette ville magnifique mais en déclin, vous découvrirez de sombres secrets tout en luttant pour votre survie. Le jeu inclut par ailleurs le DLC Protector Trials.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Ensuite, vous pourrez essayer Skydrift Infinity. Il s’agit d’un jeu d’arcade bourré d’action focalisé sur l’expérience du vol en solo et avec d’autres joueurs, dans un style léger, rapide et rythmé. Les différents modes de jeu vous permettent de participer à des matches à mort et des courses armées, ou encore à d’autres compétitions armées, aux commandes d’avions modernes aux capacités poussées au maximum et dotés d’armes dévastatrices. Votre objectif est simple : si vous ne pouvez pas les dépasser, abattez-les. Jouez seul, entre amis ou affrontez des joueurs inconnus en ligne. Pour vous détendre, explorez des îles exotiques, des environnements où se déroulent les modes courses et des modes arène. Ici, vous pourrez vous libérer des 2 dimensions propres aux jeux de course. Votre imagination constitue alors la seule limite.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Enfin, le jeu Spirit Mancer est à découvrir. Frayez-vous un chemin pour rentrer chez vous en utilisant une variété d’armes, de fusils et de cartes Spirit. Capturez et invoquez des démons comme alliés pour vaincre la Reine de l’Enfer. Perdu dans l’enfer, vous incarnez un chasseur de démons qui s’est accidentellement téléporté dans le royaume de ce démon. À présent, vous devez vous unir à vos alliés et trouver une clé mystique pour ouvrir le portail vers votre monde.



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox