DAZN lance une offre exclusive sur les Livebox, à résilier après 12 mois

Avis aux amateurs de sport et fans de la Ligue 1, DAZN Unlimited+ est proposé en promotion aux abonnés Orange.

Si vous cherchez une offre pas chère pour suivre la Ligue 1 et bien d’autres compétitions, Orange propose une nouvelle offre exclusive. En effet, l’abonnement DAZN Unlimited+ est proposé à 19.99€/mois pendant un an, avec un engagement d’un an. L’offre est valable jusqu’au 22 janvier prochain.

Notez qu’une fois la période promotionnelle passée, l’offre basculera à 59.99€/mois et est résiliable à tout moment une fois l’engagement terminé. Il sera donc plus intéressant de chercher une éventuelle nouvelle promo plutôt que de conserver votre offre.

L’abonnement permet le visionnage sur deux écrans en simultané. DAZN diffuse entre autres 8 matchs en direct, 1 en décalé, chaque week-end de championnat. Mais aussi les moments forts et de nouveaux formats : les plus beaux gestes, les analyses, les coulisses. Vous trouverez aussi sur DAZN : toute la Betclic ELITE jusqu’au All Star Game, tous les combats de PFL et Bellator en MMA, notamment ceux de Cédric Doumbè, Baki et Francis Ngannou, des événements de boxe, l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler Pro League, et bien plus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox