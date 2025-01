Bouygues Telecom lance de nouvelles offres Bbox avec un iPad à petit prix, valent-elles le coup ?

L’opérateur propose de nouvelles formules “Bbox tablette”, permettant d’accéder à des iPad à prix réduits.

Bouygues Telecom a lancé cette semaine deux nouvelles offres fibre nommées Bbox Tablette. Concrètement, il s’agit des offres Bbox must et Bbox Ultym avec en plus un iPad à prix réduit et un engagement de 2 ans.

Trois modèles sont proposés, à savoir l’iPad 10ème génération 64 Go, à 99€ au lieu de 409€ affichés, la version 256 Go pour 269€ (contre 579) et l’iPad Air 128 Go pour 409€ (contre 719€).

A noter cependant, la réduction appliquée sur les iPad est amoindrie par le prix définitif des offres Bbox en elle-même. En effet, la Bbox must tablette revient à 42.99€/mois pendant 12 mois puis 49.99€/mois, tandis que la version classique est commercialisée au tarif de 34.99€/mois puis 41.99€/mois, soit une différence de 8€/mois. Même différence de prix pour la Bbox Ultym. Cependant, il faut noter que sur les deux premières années, si le coût total des box est augmenté de 192€, cela reste toujours inférieur à la réduction appliquée aux iPad et la réduction est d’autant plus intéressante si vous avez des forfaits mobiles Bouygues rattachés.

Source : Le Mag Bouygues Telecom

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox