Totalement fibrés : Une nouvelle Freebox la semaine prochaine ? Beaucoup de changements sur Freebox TV, etc.

Nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” , en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube. Et ça recommence pour une nouvelle année !

Cette semaine nous vous présentons toutes les évolutions de Freebox TV qui ont eu lieu ces 2 dernières semaines, mais on vous parle également d’une grosse annonce qui arrive la semaine prochaine et ce sera probablement une nouvelle Freebox. Vous pouvez retrouver également nos rubriques habituelles comme le Up and Down, le chiffre de la semaine, et comme d’habitude notre Free Fight hebdomadaire.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox