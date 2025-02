SFR compte enrayer très vite la longue fuite massive d’abonnés qui l’impacte, l’heure est à la reconquête

SFR annonce une relance opérationnelle après deux années difficiles commercialement.

Après avoir perdu plus d’1,5 million d’abonnés en deux ans, SFR se tourne plus sereinement vers l’avenir sous l’impulsion de sa maison mère, Altice France. Désendetté en partie grâce à un accord avec ses créanciers, le groupe affiche désormais des ambitions de croissance et mise sur une stratégie de reconquête.

« Altice France et SFR ouvrent un nouveau chapitre », assure aujourd’hui Arthur Dreyfuss, PDG d’Altice France, dans une interview accordée aux Echos. Selon lui, dès 2025, l’opérateur bénéficiera « d’une croissance soutenue et d’une structure financière solide ».

Le poids de la dette, qui pesait lourdement sur la stratégie de Altice France et par extension de SFR, a été allégé. « Concrètement, le groupe supportera 15,5 milliards d’euros de dette sans aucune échéance significative avant 2030, pour des frais financiers réduits à 1,1 milliard d’euros au lieu de 1,5 milliard », précise Arthur Dreyfuss.

Malgré ces bouleversements financiers et la cession de 45 % du capital par Patrick Drahi, la stratégie de SFR ne changera pas. « Aucune conséquence. 2025 sera l’année où le travail des équipes de SFR en 2023 et 2024 portera ses fruits », affirme le PDG d’Altice France. Sous la direction de Mathieu Cocq, l’opérateur au carré rouge mise sur « sa stratégie de relance commerciale déjà entamée depuis quelques mois, sa nouvelle organisation, les améliorations sur ses réseaux fixes et mobiles et sa capacité à maîtriser les coûts ». Sur les 9 premiers mois de l’année 2024, SFR a toutefois perdu plus de 900 000 abonnés, principalement sur le mobile. Ses résultats annuels sont attendus dans les prochaines semaines.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox