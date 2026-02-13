Free lance 3 nouveaux films gratuitement pour tous en streaming, arrivée d’une nouvelle rubrique spéciale dans Free Ciné

Free continue d’enrichir son service de streaming gratuit. À l’occasion de la Saint-Valentin, l’opérateur lance une rubrique spéciale dédiée aux romances, tout en ajoutant trois nouveaux films à sa sélection Free Ciné, accessibles sans abonnement payant.

Avec ces nouveautés et cette programmation spéciale, Free poursuit le développement de son offre AVOD, financée par la publicité et accessible directement sur les Freebox mais aussi via les nombreux supports de Free TV, disponible gratuitement pour tous, même pour les non-abonnés Freebox et Free Mobile. L’opérateur mise sur une mise à jour régulière de son catalogue et sur des sélections thématiques pour fidéliser les utilisateurs et renforcer l’attractivité de Free Ciné.

Dans sa section « La sélection Free Ciné », la plateforme accueille actuellement trois nouveaux films. Les amateurs d’action peuvent ainsi découvrir Ballerina Assassin, un thriller rythmé mettant en scène une tueuse professionnelle évoluant dans un univers sombre et stylisé. À ses côtés, Piège en Haute couture propose une intrigue plus psychologique, sur fond de monde de la mode et de rivalités toxiques. Enfin, Free Ciné enrichit aussi son catalogue avec La Bataille d’Amanda, un drame sensible centré sur la reconstruction d’une jeune fille après un drame familial.

Une rubrique spéciale Saint-Valentin pour les amateurs de romance

En parallèle, Free lance une nouvelle rubrique temporaire baptisée « Spécial Saint-Valentin », dédiée aux comédies romantiques et aux histoires d’amour. Accessible directement depuis Free Ciné, cette section rassemble une large sélection de 16 films axés sur les relations sentimentales, les coups de foudre et les romances modernes. Parmi les titres mis en avant, on retrouve notamment “Chaudes nuits d’été” (Timothée Chalamet), “Célibataires ou presque” (Zac Efron, Miles Teller, Michael B. Jordan),Love Potion n°9″,”Coup de foudre à Oxford”, “Summer Love”, “Love, Romance & Chocolate” ou encore “Comment séduire un ami”. La sélection met aussi en avant des téléfilms romantiques et des comédies sentimentales destinées à un public familial ou adolescent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox